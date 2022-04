Miralem Pjanic hará las maletas para volver al Barcelona

Miralem Pjanic volverá al Barça. El balcánico volvió a jugar con el Besiktas después de pasar dos meses lesionado, pero su etapa en Turquía está tocando a su fin. Si a principio de curso la directiva del Besiktas llegó a plantearse su contratación, ahora esos planes han cambiado y Pjanic tendrá que hacer las maletas para volver a Barcelona a partir del próximo 30 de junio, fecha en la que acaba su periodo de cesión.

Así lo confirmó el director deportivo del club otomano, Ceyhun Kazanci, que fue contundente sobre el centrocampista y su situación en el club: "Pjanić lleva cedido en nuestro equipo desde el inicio de la temporada. Sin embargo, no continuaremos con él la próxima campaña. Comenzaremos con solo nombres que sean adecuados al sistema del entrenador", aseguró.

El deseo de Pjanic pasaba por quedarse más tiempo en Turquía, porque tanto él como su familia veían con buenos ojos seguir viviendo en Estambul, pero finalmente no será así y ahora el jugador tendrá que regresar a la disciplina del Barça a partir del 1 de julio, ya que todavía tiene dos años de contrato en vigor con el club catalán.

En su momento, Pjanic no entraba en los planes del Barça, que decidió cerrar una operación de préstamo con el Besiktas, que pactó pagar menos de un tercio de la ficha del futbolista, unos 2.7 millones, mientras que los azulgrana se hacían cargo del resto de su salario.

Ahora, salvo giro inesperado de los acontecimientos, Miralem Pjanic estará obligado a volver al Camp Nou. Y si situación no será fácil. No entra en los planes de futuro del Barça, que buscará volver a darle salida este verano. Bien cerrando una operación de traspaso, o bien a través de una nueva cesión. El jugador sigue teniendo buen cartel en la Serie A y en el Barça creen que podría haber algún club interesado en hacerse con sus servicios. ¿El gran problema? Su elevado salario, de unos 9 millones de euros anuales. Una ficha que el Barça necesita ahorrarse, como sea, para seguir liberando masa salarial y no agravar aún más su “fair play” para poder inscribir jugadores.

