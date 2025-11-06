Minnesota Vikings vs Baltimore Ravens: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Con sus principales mariscales de campo de regreso en plena forma, tanto Baltimore como Minnesota perciben una oportunidad para volver a la lucha por los playoffs mientras se enfrentan en la Semana 10.

J.J. McCarthy parece haberse anunciado verdaderamente. El mariscal de campo de segundo año demostró una actuación serena y segura en la sorpresiva victoria de Minnesota por 27-24 en Detroit. Por otro lado, los Ravens han soportado una ola de lesiones clave pero creen que el impulso está nuevamente a su favor. Lamar Jackson regresó al centro de atención el jueves con una actuación de cuatro touchdowns en la victoria por 28-6 sobre Miami.

Ambos mariscales de campo están entrando en una oportunidad para acumular verdadera producción en este enfrentamiento. El U.S. Bank Stadium ofrece una superficie rápida, lo que debería beneficiar a ambas ofensivas. Los récords pueden estar a la mitad de la tabla, pero la trayectoria de cada club apunta hacia arriba ahora que sus mariscales de campo preferidos están de vuelta al timón.

Hora de inicio del partido Minnesota Vikings vs Baltimore Ravens

Los Vikings y los Ravens se enfrentarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, MN, el domingo 9 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Minnesota Vikings

Los Vikings salieron de Detroit con una victoria de 27-24 que pocos esperaban. Ganaron más que solo una victoria divisional. La derrota de los Packers los ayudó a avanzar en la carrera de la NFC Norte. J.J. McCarthy lanzó dos touchdowns y una intercepción en la victoria, pero fue derribado con cinco capturas nuevamente. Logró anotar corriendo, pero el desempeño general aún mostró espacio para mejorar. Minnesota aceptará la victoria, pero este no es el nivel de juego con el que el novato espera conformarse.

El informe de lesiones de los Vikings parece extenso, pero una buena parte de esos jugadores aún podría jugar. El safety Theo Jackson entró en el protocolo de conmociones después de mostrar síntomas el lunes. El movimiento temprano sugiere que tiene una oportunidad de superarlo antes del fin de semana. Jeff Okudah ha estado en el protocolo durante más de una semana y debería estar progresando en la dirección correcta. El problema en el pie del ala cerrada Josh Oliver parece más significativo, por lo que su estado es dudoso. El resto del grupo, que incluye a Harrison Smith, Blake Brandel, C.J. Ham, Josh Metellus, Dalton Redmond y Christian Darrisaw, están lidiando con golpes menores o días de descanso. Ham se perdió el juego contra los Lions, pero el equipo no lo ve como una preocupación a largo plazo.

Noticias del equipo Baltimore Ravens

En Baltimore, los Ravens hicieron una declaración el jueves por la noche en Miami. Lamar Jackson se vio como el dos veces MVP con 204 yardas y cuatro touchdowns por aire. No hay necesidad de más explicaciones. Derrick Henry también ofreció una actuación poderosa con 119 yardas por tierra. No anotó, pero controló el juego en el terreno. La defensa de los Ravens se encargó del resto, forzando tres pérdidas de balón y cerrando la puerta a Miami.

Baltimore salió de su mini semana de descanso con algo que no han tenido mucho esta temporada. Un informe de lesiones limpio. Todos los jugadores activos participaron en la práctica del miércoles. La única ausencia en el roster sigue siendo el tackle defensivo Nnamdi Madubuike, quien aún está en reserva de lesionados y continúa siendo extrañado como una presencia central en el interior.

Ver y transmitir en vivo Vikings vs Ravens en los EE. UU.

El partido de Vikings vs Ravens en la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional en FOX. Los aficionados pueden ver la cobertura enFubo (Prueba hoy gratis!).

Se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Vikings vs Ravens en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte entretenido durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si viajas al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Vikings vs Ravens

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con precios comenzando en $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, llegando hasta $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Fútbol Fantasy de Vikings vs Ravens

La defensa de Baltimore parecía tambaleante desde el principio, pero poco a poco ha comenzado a afianzarse a medida que las piezas clave regresan. La unidad logró 15 puntos de fantasía contra Miami el jueves por la noche en la Semana 9, y el descanso adicional solo debería ayudar. Minnesota ofrece un enfrentamiento tentador, especialmente con J.J. McCarthy aún en desarrollo.

Lamar Jackson (22.3 puntos de fantasía proyectados) regresó con autoridad, lanzando cuatro touchdowns y mostrándose agudo en todas las fases. Encontró a Mark Andrews dos veces en la zona de anotación y también se conectó con Charlie Kolar y Rashod Bateman. Fue su segunda actuación de cuatro anotaciones de la temporada y parece estar completamente sano nuevamente. Jackson se coloca inmediatamente de nuevo en el territorio de QB de élite de cara al enfrentamiento con Minnesota.

Con más de 20 toques en tres juegos consecutivos, Derrick Henry sigue siendo un titular semanal. El enfrentamiento es más difícil en teoría, pero su volumen y su uso en la línea de gol lo mantienen en el territorio de RB1 de bajo nivel.

Zay Flowers ha liderado a los Ravens en recepciones, yardas y objetivos durante dos semanas consecutivas, fortaleciendo su caso como la principal opción de recepción.

Por otro lado, McCarthy (16.5 puntos de fantasía proyectados) sigue siendo un trabajo en progreso. Sus números de pase han sido modestos con cuatro intercepciones y no más de 158 yardas por pase en sus tres inicios. Lo que le da relevancia en fantasía es su movilidad, con dos anotaciones por carrera hasta ahora que proporcionan una base de producción. Todavía depende de los touchdowns, pero cuando lanzas a Justin Jefferson y Jordan Addison, las oportunidades de anotar están ahí. McCarthy es un inicio arriesgado pero tiene enfrentamientos atractivos por delante contra Baltimore y Chicago.

Justin Jefferson sigue siendo el motor del juego de pase de los Vikings. Ha visto al menos seis objetivos en cada aparición esta temporada y sigue siendo un titular asegurado en todos los formatos, independientemente del enfrentamiento.

Aaron Jones salió del juego del domingo en la segunda mitad. Si no puede jugar en adelante, Jordan Mason asumirá el rol principal. Antes de la lesión, Jones consiguió 78 yardas por tierra en nueve acarreos y agregó 20 yardas por aire en dos recepciones.

Predicciones del Juego Vikings vs Ravens

Este duelo de la Semana 10 tiene el potencial de ser uno de los verdaderos enfrentamientos parejos del fin de semana. La defensa de Minnesota parecía perdida durante un mes, permitiendo un índice de pase de 123.1 junto con 26.5 puntos y 353.8 yardas por juego. Luego, de repente, el grupo despertó y brindó una sólida actuación en Detroit el domingo pasado. Baltimore ha estado viviendo una montaña rusa similar. Después de sufrir durante cinco semanas consecutivas con 35.4 puntos y 408.8 yardas por partido, los Ravens se han ajustado, permitiendo solo 13 puntos y 315 yardas por juego en sus últimos tres partidos.

Así que la pregunta que se avecina es qué versión de estas defensas se presentará. Con el juego siendo en Minneapolis y con los Vikings teniendo una forma defensiva más consistente recientemente, la inclinación es que Minnesota se lleve una batalla ajustada y de ida y vuelta en casa.

Cuotas de Apuestas Vikings vs Ravens

Diferencial: Vikings +4.5

Moneyline: Ravens -176, Vikings +154

Suma de puntos: 47.5