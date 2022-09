Millonarios lució incómodo y perdió ante Junior la primera final

El Embajador cayó en Barranquilla por la mínima y ahora tendrá que esperar más de un mes por la revancha.

Cinco semanas y siete partidos. Ese será el tiempo y espacios de trabajo que tendrá Millonarios de aquí al partido de vuelta ante Junior para intentar remontar la serie y quedarse con su tercera Copa BetPlay, luego de la caída de esta noche, 0-1, en el 'Metro'.

Será una espera bastante larga para el hincha, que querrá tener pronta revancha y colmar El Campín para alentar a equipo y buscar el esquivo título, pero para Gamero y el equipo será un tiempo valioso, además de exigente porque seguirá en competencia, para sacarse estos primeros 90 minutos de encima y llegar con todo el potencial al 2 de noviembre.

Y es que Millonarios no terminó de lucir en la visita al Tiburón, pues pese a un primer tiempo correcto y de pocas escaramuzas en su arco, no logró prolongar ese trabajo en la complementaria y fue cuando los locales aprovecharon para sacar esa mínima ventaja que defenderán con la vida en Bogotá. En general, no fue una buena noche para el Albiazul y fue tal vez el partido más flojo del año.

A diferencia del partido reciente por la Liga, el Embajador no se vio cómodo, ni libre para expresar toda su idea futbolística. Gómez erró pases importantes, Silva y Ruiz no se encontraron, en parte por la neutralización que logró Junior y Luis Carlos Ruiz tuvo pocas oportunidades de llegar con claridad. De ahí que concretar la clasificación a los Cuadrangulares en el campeonato sea una obligación al corto plazo, para que el tiempo restante pueda ser bien utilizado, tener rotaciones, oxigenar la nómina y reencontrar el camino para ir por la remontada.