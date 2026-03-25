Milán, la verdad sobre André

El Milan y André, una unión destinada a no llegar a buen puerto.

Todo parecía ya hecho cuando los rossoneri, a través de un intermediario italiano, habían acordado todos los detalles del traspaso con el Corinthians: un acuerdo de 15 millones de euros más 2 de bonificaciones y un 20 % sobre la futura reventa, con el chico dispuesto a renunciar al 30 % de los derechos de propiedad que poseía él y la agencia de representantes que lo representa, con tal de firmar un contrato de 5 años con el club milanés.

Sin embargo, las quejas del entrenador Dorival Junior, las protestas de la afición y el paso atrás del presidente Stabile, que decidió no firmar los documentos para ratificar el traspaso, ralentizaron la operación, dejando al Milan en una encrucijada: seguir insistiendo o acudir a la FIFA, amparándose en ese acuerdo preliminar ya firmado con el Corinthians.

¿Y cuál es la situación ahora?

Según informa Matteo Moretto en un vídeo del canal de YouTube en italiano de Fabrizio Romano, las negociaciones por el centrocampista nacido en 2006 se encuentran prácticamente en punto muerto y no parecen que vayan a llegar a buen puerto.A estas alturas, las posibilidades de ver a André con la camiseta rossonera son muy escasas, sobre todo teniendo en cuenta la entrada en escena del Benfica, pero sobre todo del Atlético de Madrid, que se está moviendo para evaluar la viabilidad de la operación.