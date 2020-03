Milan Jovic, sobre Luka: "Si tiene que ir a la cárcel que vaya, pero solo si es culpable"

El padre del delantero del Real Madrid habló para Puls sobre la supuesta infracción que cometió su hijo durante la cuarentena

Luka Jovic se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la semana. Su supuesta infracción de la cuarentena, acudiendo a cuando estaba prohibido viajar al país balcánico, es uno de los temas más comentados, llegando a ser criticado por las máximas autoridades del país.

Ahora, es su padre, Milan Jovic, quien ha hablado de la situación en torno al delantero del . En una entrevista para 'Puls' , el progenitor del ex del Eintracht de Frankfurt ha defendido a su hijo... con matices.

"Luka pasó dos pruebas y dio negativo en ambas. Por eso entendió que podía venir a Serbia. Ahora parece que es un gran criminal. Si tiene que ir a la cárcel, que vaya. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente y el primer ministro, pero solo si es culpable. Apoyaría esa decisión si hubiera hecho algo malo, pero llegó a Belgrado y se metió en casa. Sofía está embarazada y no puede salir a la calle. Han salido fotos de los dos divirtiéndose, pero son en ".

Esto es, el padre del punta apoyaría su entrada en prisión, pero solo en el caso de que se demuestre la culpabilidad del futbolista. Además, también aprovechó para hablar de las críticas que ha recibido Jovic tras su viaje secreto a Belgrado.

"Luka vino a Serbia para estar con su familia. Los suyos sabíamos que iba a venir. Siempre ha estado preparado para a ayudar a su país, económicamente o de la forma que sea. Creo que las críticas han sido excesivas. Hay cosas que no se han entendido. Me duele ver lo que ha pasado".

Además, habló del motivo por el que Jovic viajó a Serbia, ignorando el cierre de las fronteras que decretaron las autoridades del país. Negó que la novia del jugador celebrase una fiesta y defendió a ambos.

"Sofía no salió a celebrar su cumpleaños porque está embarazada. Luka no celebró nada en la calle. Estaba con su novia en casa. No salen de allí y hablamos entre nosotros de manera regular", expresó.