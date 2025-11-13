Miami Dolphins vs Washington Commanders: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Dos equipos, mismo récord, mismas apuestas. Con 3-7, tanto Washington como Miami entran en este partido sabiendo exactamente lo que está en juego: si pierden aquí, cualquier conversación sobre playoffs oficialmente se desecha.

Los Dolphins llegan con un poco de impulso después de una convincente victoria 30-13 sobre Buffalo, ganando dos de sus últimos tres y finalmente pareciendo haber encontrado algo de ritmo de nuevo. Los Commanders, mientras tanto, están en caída libre, perdiendo cinco seguidos y buscando cualquier cosa que se asemeje a la estabilidad.

Y ahora el escenario se traslada al extranjero, con España siendo anfitrión de dos franquicias que intentan desesperadamente mantener la temporada con vida.

La pregunta es simple: ¿puede Miami mantener su ritmo, o finalmente Washington frenará esta caída?

Hora de inicio del partido Miami Dolphins vs Washington Commanders

Los Dolphins y Commanders se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el Santiago Bernabéu de Madrid, España, el domingo 16 de noviembre de 2025, comenzando a las 9:30 am ET o 6:30 am PT.

Noticias del equipo Miami Dolphins

Por otro lado, Miami mostró un pulso que pocos esperaban. Los Dolphins aplastaron a Buffalo 30-13, lanzando golpes fuertes temprano y nunca permitiendo que los Bills se recuperaran. Tua Tagovailoa lanzó para 173 yardas con dos touchdowns, aunque las dos intercepciones aún subrayan su forma irregular esta temporada. De todos modos, él no fue la estrella del espectáculo.

Esa atención perteneció a De’Von Achane, quien corrió desenfrenado como si el césped del estadio estuviera en avance rápido. 22 acarreos. 174 yardas. Dos touchdowns. Cada vez que tocaba el balón, Buffalo lo sentía.

Noticias del equipo Washington Commanders

Sin Jayden Daniels, la ofensiva de Washington parece estar perdiendo su pulso. Las series se estancan, las posesiones se acortan y la defensa pasa demasiado tiempo regresando al campo. Eventualmente, las piernas flaquean, las tacleadas fallan y el marcador cuenta la historia. La derrota en casa de la semana pasada por 44-22 ante Detroit fue el último ejemplo de un equipo quedándose sin energía.

Los siete delanteros nunca tocaron a Jared Goff. Sin capturas. Ni siquiera un golpe al mariscal de campo. Cuando un pasador tan cómodo se sienta y puede leer el campo como un libro, tres pases de touchdown se vuelven inevitables. Washington no solo perdió; fueron desmenuzados.

Ver en vivo Dolphins vs Commanders en los EE. UU.

El partido entre los Dolphins y los Commanders en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo exclusivamente en NFL Network. Los fanáticos en los mercados locales aún podrán seguir la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Dolphins vs Commanders en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que desean mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte al tanto durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Dolphins vs Commanders

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben de nivel — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y llegan hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos del lugar.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar boletos para los juegos de la NFL.

Dolphins vs Commanders Fantasy Football

Si estás pensando en alinear a Tua Tagovailoa (proyectado con 15.8 puntos de fantasía) esta semana, es posible que desees contener la respiración y rezar primero. Seamos realistas. El único argumento real para ponerlo en la Semana 11 es el enfrentamiento. La defensa de los Commanders ha convertido a todos los mariscales de campo rivales en un disfraz de Patrick Mahomes. Están permitiendo 8.8 yardas por intento (lo peor de la liga) y 311.3 yardas de pase por juego en sus últimos tres (segundo peor). Básicamente eso es un cartel de neón que dice "Comienza a los QB aquí".

¿Pero el dolor de cabeza? Tua solo ha estado entre los 15 mejores mariscales de campo dos veces en todo el año. En el 40% de sus juegos, ha terminado fuera del top 24. Fue el QB34 en la Semana 7 de una semana donde solo 30 mariscales de campo jugaron. Los Dolphins también están cerca del fondo de la liga en volumen de pases. Así que sí. Hay potencial. También hay una muy real posibilidad de que se convierta en una calabaza. Nuevamente.

Mientras tanto, De'Von Achane (proyectado para 17.4 puntos) parecía un código de trucos de videojuegos en la sorpresa contra Buffalo. Destrozó a los Bills con 174 yardas y dos anotaciones en 22 acarreos, mostrando la misma velocidad que mostró anteriormente en la temporada. Ahora se enfrenta a una defensa de Washington que acaba de permitir que Jahmyr Gibbs y David Montgomery corrieran círculos alrededor de ellos. Están cediendo la décima mayor cantidad de yardas por tierra por juego. Si Miami se enfoca en el juego terrestre, Achane podría romper otra gran jugada.

Con Tyreek Hill aún ausente, Jaylen Waddle sigue siendo el objetivo principal. La semana pasada anotó un touchdown profundo y continúa ofreciendo números de receptor WR1 con volumen orientado hacia su dirección. En este enfrentamiento, es un titular indispensable y un potencial ganador de la semana.

Por el lado de los Commanders, la temporada ha sido… bueno… llamémosla "larga". Pero Marcus Mariota (proyectado para 17.2 puntos) está haciendo lo que puede. Incluso mientras Washington fue derrotado por Detroit, fue eficiente: 16 de 22 pases completados, 213 yardas, dos touchdowns, además de un poco de movilidad con más de 20 yardas por tierra en cada inicio. Y aquí está lo interesante: Miami ha permitido la octava mayor cantidad de puntos de fantasía a los mariscales de campo y ha concedido cuatro touchdowns por tierra a los QBs este año. Si estás buscando en la agencia libre, Mariota es una opción sorprendentemente sólida.

Deebo Samuel Sr. ha sido uno de los pocos puntos ligeramente positivos, encontrando la zona de anotación en tres de sus últimos seis partidos. Aún así, confiar en él sigue siendo una apuesta, incluso sin Terry McLaurin en la alineación. Hay volumen... pero también volatilidad. Piensa en él como una opción de flex, especialmente con Miami probablemente dictando el ritmo.

Predicciones del Partido Dolphins vs Commanders

La NFL está enviando a dos equipos de 3-7 a través del Atlántico, pero llegan con ánimos muy diferentes. Los Dolphins acaban de vencer a los Bills, mientras que los Commanders están en caída libre después de ser expulsados de su propio estadio 44-22 por Detroit. Miami ha ganado dos de sus últimos tres. Tua Tagovailoa se ve más estable cada semana. ¿Washington? Cinco derrotas consecutivas y apenas un pulso en la mayoría de ellas.

Esto se presenta como una oportunidad de oro para que Miami siga escalando. La defensa de Washington se ha desmoronado. Sin presión al frente significa que Tua debería operar desde un bolsillo limpio. Y eso es antes de mencionar el cohete propulsor atado a De'Von Achane, quien ha estado atravesando defensas con facilidad. Si su racha caliente continúa, España podría presenciar otra tarde de destacados en aqua y naranja.

Predicción del resultado final:Commanders 26, Dolphins 23.

Probabilidades de apuestas: Colts vs Falcons

Spread

Commanders +2.5 (-110)

Dolphins -2.5 (-110)

Moneyline

Commanders: +120

Dolphins: -142

Total

47.5 (Más de -110/Menos de -110)