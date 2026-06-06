«¿Mi mejor versión contra Lamine Yamal? ¡Me lo comería vivo!»

Patrice Evra asegura que podría complicarle el partido a Lamine Yamal, según declaró a ESPN International. Aunque admira al joven español de 18 años, afirma que «se lo comería vivo».

«Lamine es un talento increíble. Lo que logra a su edad es especial y le tengo mucho respeto. Confianza, técnica y creatividad: pocos jugadores tienen eso».

Sin embargo, asegura que lo frenaría sin esfuerzo: «¿Mi mejor versión contra Yamal? Aceptaría el reto. Pero, si hablamos de mi mejor versión, lo siento, Lamine... ¡Te devoraría!».

“Hoy la gente ve solo highlights y habilidades, pero defender también es un arte”, añade el 81 veces internacional con Francia. “En mis mejores años no le tenía miedo a nadie: semana tras semana me medía a algunos de los mejores jugadores de la historia”.

«Pregúntenle a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Robben y a otros grandes extremos de mi generación; cuando me enfrentaban, sabían que les aguardaba una batalla».

Nunca les daba espacio, nunca dejaba de correr y no les permitía sentirse cómodos ni un segundo. Lamine es un jugador fantástico y disfruto viéndolo jugar. El fútbol necesita talentos como él.

Pero si pones al Patrice Evra de 25 años frente a él, le estaría metido en la cabeza desde el primer pitido hasta el último. Cada toque, cada sprint, cada duelo serían una batalla. Te quiero, Lamine, pero debo ser sincero: en mis mejores tiempos no era amigo de los rivales que marcaba».