México Sub 22 fue humillado por Holanda

Holanda se 'paseó' mientras recibió en amistoso a México Sub 22

Las cosas no marchan bien en selecciones menores. Luego del fracaso de la Selección mexicana en el Mundial Sub 20, ahora el Tri Sub 22 sufrió un doloroso traspié rumbo al torneo Esperanzas de Toulon, con una catastrófica goleada por 5-1 a manos de .

Sebastián Jurado, quizá el mejor arquero mexicano del pasado Clausura 2019 no pudo evitar ser batido por la artillería holandesa, con goles de Calvin Stengs, Dani De Wit, Cody Gakpo y Donyell Malen en un par de ocasiones. Alan Medina apareció por para marcar el de la honra.

Por ende, la participación del combinado juvenil en territorio galo no pinta como uno se espera, más allá de que Jaime Lozano pueda intentar corregir el rumbo, sin pretexto alguno para cambiar lo que uno puede presupuestar.

México debutará el próximo viernes ante su similar de Bahrein en la competición mundial en la que también enfrentarán a e Irlanda. En el 2018 fueron subcampeones luego de caer por 2-1 con .