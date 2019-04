México en la Copa Oro 2019: grupo, calendario y juegos

El cuadro del Tata se alista para su debut a mediados de junio en el certamen futbolístico de la zona.

La Selección mexicana comenzará su participación en la Copa Oro 2019, el reto más importante de Gerardo Martino desde que asumió oficialmente como director técnico a principios de año.

Los de verde, blanco y rojo, EE.UU., el último campeón, y , intentarán responder al favoritismo y contender por el trofeo que, recordemos, no dará boleto para la Copa Confederaciones puesto que esta dejará de existir.

En Goal te presentamos toda la información que debes de saber:

EN QUÉ GRUPO ESTÁ Y CONTRA QUIÉN JUGARÁ MÉXICO EN LA COPA ORO 2019

Aún no se sabe porque falta el sorteo en la ciudad de Los Ángeles, en el Banc of California Stadium. Sin embargo, conforme a los bombos y el descarte, pueden perfilarse algunos oponentes para su grupo: el A. Para comenzar no puede chocar en fase de grupos con otras cabezas de serie como Costa Rica (B), Honduras (C) y (D), además de que ya fue sembrado junto a los catrachos por ser coanfitrión.

Por lo tanto le tocarían uno del bombo 1 (Panamá, Trinidad y Tobago y Haití), uno del segundo bombo (Canadá, Martinica y Curazao) y otro del 3 (Bermudas y Cuba) o 4 (Guyana, Nicaragua y El Salvador).

CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ MÉXICO EN LA COPA ORO 2019

Aunque todavía no conoce a sus adversarios de manera oficial, las fechas y los estadios o sedes del Arupo A sí:

15/04/19 | Selección mexicana vs A2, horario por confirmar | Rose Bowl, Pasadena , California, Estados Unidos

| Selección mexicana vs A2, horario por confirmar | , California, Estados Unidos 19/04/19 | Selección mexicana vs A3, horario por confirmar | Broncos Stadium, Denver , Colorado, Estados Unidos

23/04/19 | A4 vs Selección mexicana, horario por confirmar | Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos

A QUIÉN ENFRENTARÍA MÉXICO EN OCTAVOS DE LA COPA ORO 2019

Siendo parte del Grupo A, al Tricolor, si avanza a cuartos de final como primero o segundo lugar, chocará con el líder o sublíder del Grupo B. En ese pelotón se hallan los costarricenses y otros tres contrincantes por confirmar que saldrían de Panamá, Trinidad y Tobago, Haití, Canadá, Martinica, Curazao, Bermudas, Cuba, Guyana, Nicaragua y El Salvador.

EL RESTO DEL CALENDARIO DE LA COPA ORO 2019

Si pasa de los cuartos de final, que se efectuarán el 29 y 30 de junio,

Semifinales:

2 de julio

Ganador de los primeros cuartos de final vs ganador de los segundos cuartos de final (en Glendale)

3 de julio

Ganador de los terceros cuartos de final vs ganador de los últimos cuartos de final (en Nashville)

Final:

7 de julio

La gran final: Ganador de primera semifinal vs ganador de la segunda semifinal (en Chicago)

【Artículos relacionados】