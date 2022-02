En México, ¿qué canal transmite Barcelona vs Napoli por Europa League y a qué hora es?

Barcelona se prepara para su debut en los dieciseisavos de final de Europa League después de no clasificar a octavos en Champions. Su rival será el Napoli que avanzó como segundo lugar en el Grupo C de la competencia europea.



Ambos equipos afrontarán el encuentro con bajas importantes en su plantilla debido a lesiones. Xavi Hernández no contará, entre otros, con Ronald Araújo, Memphis Depay y Sergi Roberto. Por su parte, el Napoli de Luciano Spalletti deberá prescindir de Chucky Lozano, Matteo Politano y Stanislav Lobotka.





DÍA Y HORARIO DEL BARCELONA VS NAPOLI

El partido se juega el jueves 17 de febrero a las 11:45 horas, tiempo del Centro de México. En el Noroeste comenzará a las 9:45 horas, en el Pacífico a las 10:45 horas y en el Sureste a las 11:45.

TRANSMISIÓN DEL BARCELONA VS NAPOLI





Los derechos de la Europa League en México los tienen ESPN y Fox Sports , siendo Fox Sports el único canal que transmitirá este interesante partido en el Camp Nou.



¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?





Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada . Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.



¿EN QUÉ CANAL VA Y CÓMO VER ONLINE?





De forma online está disponible en la plataforma de streaming, Fanatiz o en Fox Sports Play.

La señal de Fox Sports se encuentra disponible en las compañías de TV de paga como Izzi, SKY, Dish, Megacable y Totalplay.



COMPAÑÍA CANAL Totalplay 563 Izzi 505 (SD) / 892 (HD) Megacable 20 Dish 330 SKY 553 (SD) / 1553 (HD)

POSIBLES ALINEACIONES

FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Pedri, Nico González/Riqui Puig, Frenkie de Jong; Adama Traoré, Luuk de Jong y Dembélé/Gavi

Napoli (1-4-2-3-1): Meret/Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Fabián Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen