En México, ¿qué canal transmite Athletic vs Real Madrid por LaLiga y a qué hora es?

El 2021 está muy cerca de terminarse, con los fanáticos del Real Madrid deseando conquistar más trofeos, pero teniendo de frente un prometedor futuro por todos los futbolistas que han podido consolidar.

Los Merengues disputarán su último compromiso del año este 22 de diciembre, visitando en San Mamés al Athletic Club, uno de los cuadros que mejor aprovecha la condición de local y con todos los argumentos para sacarle la victoria a los de Ancelotti.

Al haber comenzado las vacaciones, muchos fanáticos podrán ver este compromiso, por lo cual en GOAL te damos la fecha y el canal donde se puede ver en vivo.

Contenidos:

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL ATHLETIC VS REAL MADRID

El partido se juega el miércoles 22 de diciembre a las 14:30 horas, tiempo del Centro de México y 12:30 en el Sureste. En el Noroeste comenzará a las 13:30 horas y en el Pacífico a las 14:30.

TRANSMISIÓN DEL ATHLETIC VS REAL MADRID

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de La Liga para la temporada 2021-22, siendo esta la única opción para seguir los partidos de Rojiblancos y Merengues.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANALES SON EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516. Sin embargo, dado el caso que sí coincida con algo más, entonces sí se modifica el canal.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

CÓMO VER ONLINE ATHLETIC VS REAL MADRID

El partido se puede ver vía streaming por internet a través de la aplicación de Blue to Go Video Everywhere.

ALINEACIONES ATHLETIC VS REAL MADRID

ATHLETIC

Agirrezabala, Lekue; Yeray, Núñez, Balenziaga, Vencedor; Vesga, Nico Williams, Muniain; Iñaki Williams, Raúl García.

REAL MADRID

Courtois; Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Camavinga; Hazard, Benzema, Vinicius.