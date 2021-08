En México, ¿qué canal transmite Athletic Club vs Barcelona por LaLiga y a qué hora es?

El equipo de Ronald Koeman busca su segundo triunfo en el difícil San Mamés.

Luego de un inicio goleador, el Barcelona enfrenta uno de los retos más duros de LaLiga, visitar al Athletic Club de Bilbao en San Mamés, en duelo correspondiente a la Fecha 2.

El conjunto culé de Ronald Koeman viene de vencer 4-2 a la Real Sociedad, donde el hombre más destacado fue Memphis Depay. Del otro lado, los Leones empataron sin goles ante el Elche en la jornada inaugural, por lo que deben pensar en los tres puntos en su debut como locales.

Contenidos:

DÍA Y HORARIO DEL ATHLETIC CLUB VS. BARCELONA

El partido se juega el sábado 21 de agosto a las 15:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 13:00 horas y en el Pacífico a las 14:00.

TRANSMISIÓN DEL ATHLETIC CLUB VS. BARCELONA

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de LaLiga para la temporada 2021-22, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo de Koeman.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada . Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANAL ES SKY EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1524. Sin embargo, dado el caso que sí coincida con algo más, entonces sí se modifica el canal.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

Athletic Club: Agirrezabal, De Marcos, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga, Berenguer, Vencedor, Dani García, Muniain, Raúl García e Iñaki Williams. DT: Marcelino García Toral.

Barcelona: Neto, Dest, Piqué, Eric García, Jordi Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Griezmann, Memphis y Braithwaite. DT: Ronald Koeman.