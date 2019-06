México 2-0 Bahrein: goles, resumen y videos

La Selección mexicana inicia su camino en el Esperanzas de Toulon con el duelo ante Bahrein , por la primera fecha del Grupo C.

Los de Jaime Lozano buscan una victoria que les permita llegar en una mejor posición a los duelos contra Irlanda y , los otros rivales que debe enfrentar el Tri.

A continuación las mejores acciones del encuentro:

Ismael Govea gives Mexico the lead vs Barhain in the Toulon Tournament. pic.twitter.com/YlLmr6SDYx