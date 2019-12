Juvenil mexicano sorprendió al Bayern Múnich

David Rodríguez estuvo a prueba dos semanas, llevándose muy buenas referencias del equipo alemán.

A inicios del mes de noviembre, el mexicoamericano David Rodríguez comenzó un campamento con el Bayern Múnich, trabajando dos semanas con el club alemán junto a otros compañeros del North Texas Soccer Club.

El joven de 17 años no habría desaprovechado la oportunidad, y en entrevista con ESPN reveló que dejó una grata impresión por su desempeño: “Me comentaron que les gusté bastante, que tengo mucha calidad en los pies, en la cabeza, que tomo buenas decisiones, que sé cómo jugar, cuándo jugar y que me adapte muy bien al equipo. Creo que me vi muy bien y no pudieron detectar un error en mí”.

Rodríguez nació en San Luis Potosí, aunque ya ha sido convocado para las selecciones inferiores de . Pese a eso, el juvenil confesó que sí le gustaría vestir de Tricolor si le llegan a presentar una propuesta: “No le cierro la puerta a , sería un gran orgullo también representar a México”.

“Estuve en una escuela de futbol de ahí en San Luis, después de ahí me ofrecieron irme a las fuerzas básicas del , pero mi padre no dejó irme por el motivo de que nos íbamos a mudar todos para Dallas y pues llegando acá tuve que empezar desde cero", contó el joven de 17 años, una de las joyas a las que Federación mexicana tendrá que darle puntual seguimiento.