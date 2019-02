Messi será duda ante el Real Madrid hasta última hora

Siguen sus molestias en el muslo derecho y el martes se someterá a más pruebas antes de tomar la decisión de descartarle o no para el Clásico

A falta de poco más de dos días para disputar el Clásico copero en el Camp Nou no está nada clara la presencia de Leo Messi. La estrella del Barcelona tuvo que ser atendido durante el choque del sábado frente al Valencia tras sufrir un golpe que le provocó unas molestias en el muslo derecho y a pesar de que los médicos barcelonistas aseguraran inicialmente de que "no se trata de nada grave" lo cierto es que el dolor no ha remitido hoy lunes tras la jornada de descanso del domingo.

Messi, pues, no ha trabajado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y según adelantó el diario As y pudo confirmar Goal mañana martes se someterá a las últimas pruebas antes de decidir si viaja a Madrid para afrontar la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el eterno rival o si, por contra, se queda en casa como ya sucedió en las dos eliminatorias previas, ante Levante y Sevilla, cuando solo disputó el partido de vuelta en el Camp Nou para culminar la remontada en ambos casos.

De esta forma el rosarino apura sus opciones para estar en el Clásico, un partido que apenas se ha perdido tres veces en su trayectoria deportiva con el primer equipo. La última ocasión fue en la primera vuelta y a pesar de ello el cuadro azulgrana logró endosarle un 5-1 al eterno rival gracias al hat-trick con el que Luis Suárez liquidó al cuadro blanco en el choque de la primera vuelta en el Camp Nou.