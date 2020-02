Messi explota y carga contra Abidal y la directiva del Barcelona

El responsable del área deportiva aseguró en el diario Sport que “muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho” con Valverde.

Como casi nunca, Lionel Messi salió a responderle públicamente a Eric Abidal e hizo estallar la interna del , después de que el responsable del área deportiva afirme en una entrevista con el diario Sport que “muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho” con Ernesto Valverde.

Abidal: "No hicimos oferta a Xavi; si la tiene, que la enseñe"

El artículo sigue a continuación

“Sinceramente, no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones”, empezó escribiendo el capitán blaugrana en sus redes sociales. Y agregó: “Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman”.

Más equipos

El argentino continuó así con su mensaje: “Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”.