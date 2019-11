Messi resucita a Luis Suárez... pero mata a Griezmann

El rosarino buscó al uruguayo más que a nadie en Butarque mientras que al francés se limitó a darle un solo balón.

EDITORIAL

Luis Suárez llevaba más de un año, desde el Clásico del 28 de octubre de 2018, que no marcaba un gol con la cabeza. No lo había hecho ni con el ni con y es bien sabido que lleva más de cuatro años sin ver puerta lejos del Camp Nou en la . A los treinta y dos años ya no tiene el nivel que cuando llegó al Barcelona procedente del pero su buena conexión con Leo Messi -además de una innata habilidad para meter goles, evidentemente- le permite seguir viendo puerta.

Tanto es así que los tres últimos goles del uruguayo en azulgrana han sido fruto de una asistencia del rosarino e igual que sucedió ante el y el , el 1 a 1 que marcó Luis Suárez a domicilio del vino precedido por otro pase de Messi, en esta ocasión al servir una falta a unos metros del área. El 'diez' le sirvió al uruguayo un total de ocho pases, uno menos que a Junior Firpo, el jugador con el que más conectó ante el cuadro madrileño. Es un dato que contrasta con lo poco que buscó a Antoine Griezmann.

El rosarino solo le sirvió un solo balón al ex del Atlético mientras que a Ousmane Dembélé le dio cuatro. Fue el jugador de campo que recibió menos balones de parte de Messi. Su conexión sigue sin ser fluida ni siquiera con el 'diez' como mediapunta y Griezmann liberado para pisar la banda derecha, que favorece más a su juego de zurdo que se va para dentro. De alguna forma, el frente de ataque del Barcelona sigue sin estar coordinado y a pesar de que los propios protagonistas nieguen una mala relación personal, los partidos van pasando sin que la conexión en el terreno de juego mejore lo más mínimo.