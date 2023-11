Messi y Zidane tuvieron una espectacular charla en la que se llenaron de elogios y hablaron principalmente de fútbol.

Lionel Messi y Zinedine Zidane protagonizaron una espectacular charla facilitada por Adidas, patrocinador de ambas leyendas del fútbol mundial, en la que tanto el argentino como el francés dejaron frases para el recuerdo.

En medio de una conversación completamente distendida, Messi no ocultó su admiración por el genio francés, incluso cuando 'Zizou' brilló durante tantos en el Real Madrid, primero como jugador y más tarde como entrenador.

Messi: "Era hermoso ver a Zidane y lo disfruté muchísimo, más allá de sufrirlo porque era y soy hincha del Barcelona"

En ese sentido, el rosarino admitió: "No es porque esté acá presente, ya lo dije muchas veces. Es uno de los más grandes de la historia. Siempre lo admiré, siempre me gustó. Lo seguí mucho en el Madrid y lo sufrí mucho también porque yo era del Barcelona. Me acuerdo la época del Madrid de los Galácticos, de la Copa de Europa que ganaron, que tenían un equipazo, lo bien que jugaba ese equipo, los jugadores que tenían... Pero él siempre fue diferente, era elegante, tenía arte, magia, tenía todo...".

Y agregó: "Tengo muchos recuerdos de él. El gol al Leverkusen en la final de Champions, los goles del Mundial, la final a Brasil, la típica ruleta de la pisada, un golazo al Valencia... Son cosas que al que le gusta el fútbol lo disfrutaba, y yo lo disfruté michísimo más allá de sufrirlo también porque yo era y soy hincha del Barcelona. Pero los grandes jugadores ya trapasan la camiseta, el país y era hermoso verlo a él y a toda esa generación de jugadores, de equipos que tenía".

La charla completa entre Messi y Zidane