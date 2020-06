Messi en el 2020: cuántos goles y partidos lleva

Aunque el coronavirus lo dejó parado durante un gran tiempo, la Pulga mantuvo sus números.

Tiene 33 años. Algunos empiezan a advertir sobre cierto cierre de ciclo, sobre cierto inicio de despedida. Pero los números no mienten. A Lionel Messi parece quedarle mucho camino por delante.

En el 2020, Lionel Messi marcó once goles con la camiseta del Barcelona. Claro, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, que tuvo un comienzo algo frío y entre 30 de enero y 22 de febrero no marcó. La otra, que desde el 7 de marzo al 13 de junio no jugó al fútbol debido al brutal parate por el coronavirus.

Todos los goles de Messi en el 2020

9 de enero: vs. Atlético Madrid, Supercopa de (2-3)

19 de enero: vs. , (1-0)

30 de enero: vs. (5-0), octavos de final de la (dos goles)

22 de febrero: vs. (5-0), LaLiga (cuatro goles)

7 de marzo: vs. , LaLiga (1-0)

13 de junio: vs. , LaLiga (4-0)

16 de junio: vs. Leganes, LaLiga (2-0)

LOS NÚMEROS DE MESSI EN 2020

PARTIDOS TOTALES GOLES ANOTADOS GOLES EN LALIGA GOLES EN COPA DEL REY GOLES EN CHAMPIONS GOLES EN SUPERCOPA 17 partidos 11 goles 8 goles 2 goles 0 goles 1 gol

Lionel Messi suma once goles en el año 2020, disputando hasta el momento 17 partidos. Con esto, el argentino suma algo así como 0,70% de efectividad. La Liga, el torneo en el que más ha sumado, a la espera de la definición de la vuelta de los octavos de final, ante .