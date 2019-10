Messi, a recuperar el tono ante su víctima favorita

El rosarino le ha metido 36 goles al Sevilla, más que a nadie; 21 han sido en el Camp Nou y mañana buscará dar un paso más en su puesta a punto.

EDITORIAL

Es la hora de Leo Messi. El rosarino celebró que "por lo menos he disputado ya los noventa minutos" tras derrotar al Inter de Mián, un partido que además acabó en final feliz después de un mal primer tiempo que obligó al a realizar un esfuerzo suplementario para remontar el partido y enlazar "la tercera victoria consecutiva" esta temporada, según destacó el entrenador, Ernesto Valverde. El equipo busca ahora la velocidad de crucero y pretende marcharse a la fecha FIFA que seguirá la visita del con un triunfo, a diferencia de lo ocurrido hace un mes, cuando los jugadores se fueron con sus selecciones después de empatar en El Sadar.

Entonces todavía no estaba Messi, lesionado, pero esta vez sí estará. Hay que ver si Valverde no le deja en el banquillo para dosificarle y evitar sobrecargas y hasta recaídas como ya sucedió hace un mes pero ni duda cabe de que el rosarino estará ante el Sevilla para apuntalar al equipo, no en vano le ha metido al cuadro andaluz la friolera de 36 goles, 21 de los cuales en el Camp Nou. Su concurso debe permitir al equipo dar un paso más en cuanto a la puesta a punto de todo el equipo, a medias desde que en verano las dos giras limitaran los entrenamientos de calidad para preparar el arranque del curso.

El Barcelona se ha presentado a la temporada un mes más tarde que el resto. Por el camino ha dejado escapar diez puntos de los veintiuno que ha disputado pero el buen hacer ante el Inter permite pensar que el equipo, poco a poco, va encontrando el tono, igual que un Messi que ha tenido que superar varios problemas musculares.

El cuadro catalán, sin embargo, ha logrado sacudirse en cierto modo la messidependencia gracias al reparto goleador de los últimos partidos, en los que hasta diez futbolistas han logrado ver puerta, pero a partir de mañana formará ya con su líder, que todavía no se ha estrenado como goleador esta temporada. Y la estadística dicta que no cabe mejor rival que el Sevilla para volver a ver la mejor versión del rosarino y, en consecuencia, también del Barcelona.