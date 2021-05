Mercado de pases de Boca: el posible regreso de Darío Benedetto

Ante la negativa -por ahora- de Cavani y las salidas de Wanchope y Soldano, Román busca a un goleador. Y justo el Pipa no continuará en el OM...

Desde que Darío Benedetto dejó Boca, allá por agosto de 2019, el club busca reemplazarlo. El primer elegido fue Wanchope Ábila, quien ya formaba parte del plantel, y, rápidamente, Gustavo Alfaro y Nicolás Burdisso fueron a buscar a Franco Soldano como segunda opción. Ninguno pudo llenar el lugar que dejó el goleador y, ahora, con los dos afuera del plantel, Juan Román Riquelme anda en busca de un nuevo centrodelantero. ¿Y quién mejor que el propio Pipa para reemplazarse a sí mismo?

Los rumores sobre un posible regreso del delantero empezaron a circular en marzo. Según pudo saber Goal, Jorge Sampaoli le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta para la próxima temporada, lo que despertó la atención del Xeneize. Desde la llegada del DT argentino a Olympique de Marsella, en marzo de este año, el ex-América solo disputó un partido como titular: ante Metz, por la última fecha de la Ligue 1. Además, ingresó desde el banco únicamente en siete ocasiones y convirtió apenas un gol, ante Strasbourg, en el pasado mes de abril.

A pesar de esta imagen final, su paso por el fútbol francés no fue del todo negativo: en su primera temporada metió 11 tantos y llegó a seis en la actual, con lo cual no sería para nada descabellado que su futuro no esté en Argentina, sino en Europa. Elche, la institución que conduce Christian Bragarnik, es uno de los principales interesados. Allí, además, está su amigo, Iván Marcone, y varios argentinos más. Sin embargo, la principal traba con la que se encuentra el Consejo de Fútbol es la económica: el OM quiere recuperar la inversión de cinco millones de euros que realizó hace apenas dos años, un número que desde La Ribera no estarían interesados en desembolsar.

El sueño de los hinchas, por supuesto, sigue intacto. Y aunque nada es imposible en los mercados de pases, por ahora deberán seguir esperando.