Alario descartó su llegada a Boca "por cariño" a River

El delantero admitió que tuvo contactos con la dirigencia del Xeneize, pero que no vestirá nunca la camiseta azul y oro.

Boca ya piensa en el mercado de pases para la próxima temporada y ya empezó a tentar a varios futbolistas para que se pongan la camiseta. Y uno de ellos fue ni más ni menos que Lucas Alario , uno de los protagonistas más importantes de la década más gloriosa de River.

Si bien siempre se supo que el club de La Ribera quería quedarse con el goleador, esta vez fue el propio futbolista de quien confirmó el rumor: "A mí no me llamó Boca, pero a mi representante sí. Él respondió por mí. No jugaría en Boca por el cariño que le tengo a River. No corresponde en este país".

Además, el santafesino no pudo ocultar sus ganas de regresar a . "Me encantaría volver a jugar en River y también en porque es el club que me dio la oportunidad para mostrarme. No te puedo decir en qué lugar me gustaría retirarme, pero el tiempo pasa rápido y el fútbol también", expresó.