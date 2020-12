Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 11 de diciembre de 2020

El Bayern no irá a por Erling Haaland, delantero del Dortmund. Al menos, por ahora. Así lo asegura Karl Heinz Rummeniggge, el director general bávaro. Rumenigge prefiere dejarle vía libre a los blancos. "Mientras tengamos a Lewandowski no necesitamos a Haaland", afirma en Tuttosport.

Lingard, en la agenda de , Rangers y Real

Jess Lingard no está teniendo minutos en el y podría salir del club en enero. El internacional inglés estaría en la agenda de potenciales refuerzos de Celtic o Rangers. La también habría mantenido contactos con sus agentes, según trascendió días atrás.

Zidane entendería el enfado de Isco

Zinedine Zidane entendería que Isco Alarcón quisiera buscar otro club para jugar más. No tiene minutos en el y Zidane lo entiende: “Puedo entenderle, más en jugadores de este nivel, pero la situación es esta. Aquí hay muchas jugadores y es complicado para el entrenador elegir”. Se especula con el interés de e Inter enel jugador.

Dominik Szoboszlai, la perla húngara en la agenda de Real Madrid y Atlético, estaría muy cerca de fichar por el . Según "Sky", Christoph Freund, director deportivo del estuvo en Leipzig esta semana para cerrar el trato. Todas las partes quieren anunciar oficialmente el traspaso antes de Navidad. Su cláusula es de 25 "kilos".

Según explica el diario "Superdeporte", Roger Martí, delantero del UD, tiene un precio de salida. Aunque el delantero ha renovado por los granotas hasta 2024, el cuadro de Orriols estaría dispuesto a escuchar ofertas por el futbolista siempre que éstas alcancen los 12 M€.

Marcus Rashford, a pesar de los rumores sobre una posible venta, lo tiene claro. Quiere seguir en el Manchester United, tiene contrato en vigor y siente que está en su casa. “Cuando era niño, en mi mente, nunca había visto más allá del Manchester United. No estaría bien que me pusiera otra camiseta”, ha comentado el delantero.

El Barça busca defensas y Lisandro Martínez encaja en el perfil deseado. Así lo explica "Sport", que cuenta que a sus 22 años, Lisandro Martínez cumple su segunda temporada en el . Fichó en 2019 a cambio de 7 millones de euros. Es internacional absoluto con la selección argentina y tiene contrato hasta 2023.

Nuno Mendes, lateral izquierdo de 18 años del Sporting de Lisboa, lleva tiempo en el radar del Real Madrid como el sustituto de Marcelo. El club blanco no es el único que le sigue. , Juventus o Manchester United también le siguen. Su precio asciende a 45 millones, pese a que el Sporting quiere que renueve para pedir 70 "kilos".

No está jugando todo lo que le gustaría y su papel está siendo secundario en el grupo, asi que Delle Ali se plantearía salir cedido del para tener más minutos. Según el "Daily Mail", el PSG, vigente campeón de la tiene previsto ofrecer al Tottenham una oferta con vistas a lograr la cesión del futbolista de cara a la segunda mitad de curso.

El captán del ha hablado sobre la remota posibilidad de poder convencer algún día a Leo Messi para que vista de rojiblanco. En declaraciones a "As", Koke ha dicho que "en lo económico es difícil porque no puedes pagar el sueldo que gana en . Tirándole el tema de la Champions, si no tenemos ninguna Champions, a lo mejor se le podría convencer por ahí. Nunca se sabe. Los jugadores muchas veces nos medimos por el hambre de ganar cosas y cosas que a lo mejor en clubes no se han podido ganar", ha asegurado.

Edinson Cavani, jugador del Manchester United, ha explicado en las últimas horas por qué rechazó a Inter y Juventus. Por eso rechacé llamadas de clubs italianos como Juventus o Inter. No podía hacerle eso a los napolitanos”, dijo el uruguayo, que flirteó con el Atleti y acabó jugando en Old Trafford.

Modric y Lucas Vázquez, al igual que Sergio Ramos, acaban contrato el próximo mes de junio y el Real Madrid aún no les ha hecho una oferta de renovación. Tanto el croata como el español, según afirma "Deportes Cuatro", tienen la intención de renovar con el Real Madrid, pero necesitan que el club les ponga una propuesta sobre la mesa.

Al margen de cerrar el fichaje de Eric García (Man.City), el objetivo del Barcelona este mercado de enero pasa por fichar otro central. La nueva directiva se encontrará con el objetivo de contratar a Boubacar Kamara (20) de quien se tienen los mejores informes desde que tenía 16 años. Tiene contrato con el hasta 2022.

Tony Sanabria, delantero del Real , podría dejar el club en enero. El futbolista interesa y mucho a 'Tigres', equipo mexicano que lo sigue para fortalecer su ataque. Un interesante objetivo de primer nivel para apuntalar el potencial ofensivo de los mexicanos.

Según informa el diario "Marca", David Alaba, lateral izquierdo del Bayern de Múnich, está cada vez más cerca de fichar por el cuadro madridista. El diario madrileño cuenta que ya ha acabado el plazo de le dio el club muniqués, que no renovará y que a pesar del interés de muchos equipos, el Madrid está cerca de convencer a Alaba.

Los clubes de la Premier League, y , están sopesando hacer un movimiento por el delantero del Maxi Gómez. El Daily Mai l informa que Valencia está dispuesto a vender al joven de 24 años en enero para recaudar fondos después del impacto de Covid-19. Gómez, internacional de , ha marcado tres goles en 10 partidos de La Liga esta temporada.

está ansioso por fortalecer su plantilla de cara a la con los fichajes de Gabigol y Dani Alves, informa TNT Sports. Gabigol juega actualmente para Flamengo, mientras que Alves está en Sao Paulo.

¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 11 de diciembre de 2020. El mercado volverá a abrir en el próximo 4 de enero, pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder firmar jugadores.