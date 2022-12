Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 5 de diciembre de 2022

Los clubes ya buscan potenciarse de cara al mercado de invierno.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 5 de diciembre de 2022

Cunha y Felipe, un "pack" conjunto para los Wolves

Atlético de Madrid y Wolverhampton ya negocian los detalles de un posible traspaso de dos piezas colchoneras a la Premier. Se trata de Matheus Cunha y Felipe Monteiro. Aún no hay oferta oficial, pero las posturas están cerca y la negocación podría cuajar.

Gvardiol se deja querer por el Madrid

Josko Gvardiol, una de las grandes figuras de Croacia en este Mundial, se deja querer por el cuadro merengue: "Es el club más grande del mundo. Igual algún día juegue allí. Me gustaría. Modric no me tiene que decir nada, es especial que te relacionen con el Madrid."

Gundogan sigue sin renovar con el City

Ilkay Gundogan sigue sin sellar su renovación con el Manchester City. El mediocentro alemán quiere resolver u futuro cuanto antes y el club mancuniano le ofrece un nuevo contrato, pero el germano explora otras vías y escucha ofertas de otros clubes.

El Madrid insiste con Endrick

Según el diario "Marca", Endrick, el brasileño de 16 años, sigue siendo objetivo merengue. El club blanco se ha acercado al Palmeiras y sigue dando pasos para cerrar un fichaje por un precio cercano a los 60 millones de euros, cantidad que estudiaría el club paulista.

Suárez podría volver a la Liga

Luís Suárez, colombiano del Olympique de Marsella regresaría a LaLiga. En concreto, a la UD Almería, en forma de una cesión hasta final de temporada. El club andaluz estaría obligado a comprar el jugador si se logra la permanencia.

Söyüncü podría acabar en el Atlético

Çaglar Söyüncü podría acabar en el Atlético de Madrid. Los colchoneros ya se han acercado al jugador turco del Leicester City, según "AS". En cambio, desde el club rojiblanco no se reconoce que se vaya a intentar su fichaje en invierno.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara al mercado de invierno. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. El mercado de fichajes de invierno 2023 comenzará el 3 de enero y finalizará el 31 de enero de 2023 a las 23:59h.