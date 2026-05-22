«¡Menudo actor y qué maricón de fiar es ese Farioli!»

Valentijn Driessen, jefe de la sección de fútbol de De Telegraaf, ha seguido con sorpresa una entrevista de Francesco Farioli con ESPN, en la que el entrenador italiano repasaba su breve etapa en el Ajax. Driessen lo califica de «gran actor».

Al ser preguntado si había superado su año en el Ajax, respondió: «Si quieres mi opinión sincera: creo que la temporada pasada hice un mejor trabajo que este año».

La respuesta sorprendió al periodista Cristian Willaert, así que Farioli aclaró: «El año pasado quizá no tuvimos trofeos que mostrar a nuestros aficionados, pero eso no debe eclipsar lo que logramos».

Driessen destrozó la entrevista en Vandaag Inside: «Me ha molestado un año entero y ahora regresa con otra historia de mierda. Es un gran actor; al final se descubrió el pastel».

«Ya había estado en conversaciones con el Oporto», aclara Driessen. «Luego le dijo al Ajax: “Me voy, no lo veo claro y quiero incorporar a cinco personas más a mi cuerpo técnico”. El club respondió que no. Entonces Farioli planteó: “Si después del 1 de julio no tengo otro equipo, me puedo marchar gratis”. Y el 2 de julio llamó el Porto, con quien ya había hablado antes».

«Farioli se va sin pagar y se embolsa un montón de dinero. Es un actor y un estafador. Además, es responsable de que el Ajax haya perdido nueve puntos en los últimos cuatro partidos». Johan Derksen, en cambio, es más indulgente: «Sacó el máximo de ese grupo; no parecía posible, pero sumó muchos puntos».

«Es un tipo poco fiable. Ahí está, con su traje y una copa en la mano derecha, diciendo que en la izquierda habría querido la Copa de Holanda. ¿Qué tontería es esa? Y todos se lo creen», concluye Driessen con dureza.