Mentir, mentir y mentir

Mentir, mentir y volver a mentir. Ese es el verbo que mejor ejecuta 'Mentiron' desde su llegada a Valencia CF. Anoche en ’Tribuna Deportiva’ desvelamos una información que en otros tiempos habría provocado que esta mañana la afición del Valencia rodeara las oficinas, pidiendo explicaciones y exigiéndole a los gestores que saquen a la venta las entradas que se han quedado para compromisos del club dejando como secundarios a los abonados, y por tanto el patrimonio más sagrado de la entidad.

¿Cómo se puede tratar de justificar que te pases semanas vendiendo a través de tus medios afines que premiarás en el reparto a los abonados más fieles y de mayor antigüedad, y que a la hora de la verdad les mientas deliberadamente a través de un comunicado en el que además intentas acribillar a un medio de comunicación que está diciendo la verdad?

El Valencia afirmó en su comunicado de este jueves que 17.497 entradas saldrían a la venta, fueron inteligentes porque en ningún caso especificaron que serían para abonados por eso hoy aseguran que ayer no mintieron. Sin embargo, el valencianista no es idiota, no lo es porque hay miles de abonados que se han quedado a las puertas de poder ver una final, que es la única ilusión que le queda al valencianismo, tras dos años de arrasar el club por parte de estos negligentes gestores.

Ayer el Valencia utilizó a sus medios 'subvencionados', para decirle abiertamente a los abonados que, desde la información, y el rigor periodístico, habrían casi 18.000 entradas que se repartirían entre los abonados. Pero no contaron con la gente. Un valencianista indignado, un informático formado, les tiró la 'paraeta' abajo, les retrato y les pintó la cara. Les dijo con muy buenas palabras lo TRILEROS que son, los mentirosos que son, y también retrató las mentiras que habían contado por la mañana. El dato exacto serán 12.887 abonados sobre las casi 21.000 entradas que tiene la entidad.

No denunciar esto, quedarse en quien ha dado la noticia, comprar cualquier justificación del club, favorece que Meriton siga haciendo y deshaciendo su antojo. De hecho, el pasado lunes ya tuvieron que pasar por los juzgados para desvelar información que nunca le quisieron entregar a los accionistas. Ahora, el tema es sentimental. Ahora, se han reído de la gente y la han engañado abiertamente ante una final de la copa del Rey. En otro momento el valencianismo se habría echado a la calle pero algo ocurre para que Kumar y sus colaboradores sigan riéndose diariamente del valencianismo.

Lo digo y lo pienso, el Valencia CF será lo que sus aficionados quieran que sea. Pienso honestamente que en el pecado llevamos la penitencia y que gran parte de lo que está ocurriendo se podría haber evitado si el valencianismo ya hubiera actuado. Pero hoy será otro día más en la oficina. Tanto es así, que ya han hecho un comunicado oficioso, oficial no se atreven para a su manera tener razón, e incluso, desmentir que la han liado parda. Son trileros, son indignos y mezquinos. Pero lo peor es que tiene cómplices que no llevan careta y que son el peor enemigo del club. Incluso peor que el propio Lim.

La final ya la han manchado y estoy convencido de que no se echarán atrás. De que mantendrán ese reparto, en el que los amiguetes de los empleados que les rien las gracias a los asiáticos, tendrán entrada para Sevilla, por delante de miles de abonados que están en las buenas y en las malas, y que, además, han ayudado al club en su peor crisis económica, sacando su abono. Hace dos semanas la LFP aumentó el FPF gracias en gran parte a la recaudación por abonos de esta temporada, esos abonados, hoy hay miles humillados y estafados por su propio club.

Héctor Gómez