Memphis y Corinthians envían un mensaje muy claro a Ronald Koeman

Memphis Depay no jugó con el Corinthians el domingo por la noche. El club venció 3-2 a São Paulo sin él. El delantero holandés tiene un mes para estar en forma antes del Mundial.

A finales de marzo, el máximo goleador de la historia de Holanda sufrió una lesión en el muslo. Ronald Koeman advirtió que solo lo convocará si está al 100 %.

El exjugador del PSV y del Manchester United, entre otros, sufrió una recaída hace semanas y aún no puede jugar. El Mundial arranca dentro de treinta días.

Solo le quedan cuatro partidos con el Corinthians antes del Mundial; el primero se jugará el jueves y el último el 24 de mayo.

Koeman anunciará la lista definitiva el 25 de mayo, por lo que Depay debe recuperarse antes de esa fecha.