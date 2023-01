El neerlandés quiere salir en este mercado y se ha ausentado hoy del entrenamiento

Se sigue tensando la cuerda. Memphis Depay ha sido el gran ausente en la sesión de entrenamiento que tenía programada el FC Barcelona en la víspera del partido contra la AD Ceuta de Copa del Rey. El neerlandés acaba contrato el próximo 30 de junio, no tiene minutos con Xavi Hernández y quiere salir en el mercado invernal. Diferentes medios catalanes informan que existe cierta sorpresa en el club con la actitud del neerlandés, que no ha dado explicaciones sobre el motivo de su ausencia en la sesión junto al resto del equipo. En el seno del Barça quieren esperar unas horas para conocer los motivos y las explicaciones que tenga que dar el jugador. Según ha podido saber GOAL, el motivo de la ausencia de Memphis podría deberse a que Barça y Atlético están cerca de cerrar la negociación para pactar el traspaso de Memphis al club colchonero

Xavi tiene una conversación pendiente con Memphis

Xavi Hernández ya admitió en la rueda de prensa que tenía una charla pendiente con el delantero y que era consciente de que su situación no era fácil, porque no está jugando lo que le gustaría. A eso hay que sumar que acaba contrato y que el jugador desea elegir destino. O bien en este mercado, o bien en junio. La ausencia de Depay en el entrenamiento ha cogido con el pie cambiado al Barça, que podría endurecer aún más su postura después de este episodio protagonizado por Memphis.

El Atlético, muy cerca de Memphis

Como ya publicó GOAL, todo hace apuntar que ya existe un pacto verbal entre Memphis y el Atlético de Madrid, que le tiene como prioridad para reforzar su ataque. El club colchonero le ofrece dos años y medio de contrato si termina fichando por los rojiblancos. El Barça sigue pidiendo traspaso al Atleti, además de abonar la parte del salario que Memphis debería cobrar hasta junio. El club culé estaría pidiendo por la operación de traspaso unos 6 millones de euros, una cantidad que el Atlético de Madrid no quiere abonar, porque entre ese precio de traspaso y la ficha del jugador, la operación se encarecería. En el cuadro rojiblanco no quieren tener que pagar traspaso y tienen otras opciones sobre la mesa para potenciar la delantera. Además, el Atlético insiste en que no intercambiará jugadores ocn el Barça y que Yannick Carrasco no se moverá del club colchonero.

Según ha podido saber GOAL, Memphis se acerca al Atlético de Madrid y es factible que la negociación entre ambos clubes llegue a buen puerto en próximos días.