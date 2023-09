Los mejores memes y momentos del Superclásico entre River y Boca por la Copa Libertadores de Roblox

El evento en uno de los servidores más populares provocó la euforia de los usuarios que llenaron las redes sociales de comentarios.

Explicar el furor por la Copa Libertadores de Roblox es una tarea muy difícil. Se pudo deber a que el partido de ida entre River y Boca se disputó en un momento sin partidos llamativos del fútbol local, o simplemente había una comunidad incipiente que desató su euforia por el Superclásico. Este sábado 23 de septiembre se disputa la vuelta entre ambos equipos y el Millonario tiene un resultado de 2 a 1 a favor.

El certamen virtual, organizado por el usuario Santos Masinha, no es oficial. De hecho, la federación de fútbol de Sudamérica solicitó que no se use la palabra Libertadores y pasó a llamarse Copa Roblox. A los usuarios poco les importó, y siguen generando contenido usando el nombre de la Libertadores.

En GOAL te mostramos los mejores momentos y memes del Superclásico de Roblox.

Los memes y mejores momentos del Superclásico de Roblox

El rapero Trueno cantará en la antesala de los Cuartos de final.

SantosMasinha

La figura de Boca tuvo inconvenientes al llegar al Monumental virtual.