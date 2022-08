Mbappé: "El Real Madrid es una máquina de Balones de Oro"

"Si fuera Benzema y no gano, dejaría de pensar para siempre en el Balón de Oro”, dice el delantero del PSG.

Kylian Mbappé, delantero del PSG, ha concedido en las últimas horas una extensa entrevista a 'France Football' después de conocerse que está entre los 30 nominados a ganar el Balón de Oro que entrega cada año la revista francesa.

En ese sentido, el joven internacional galo ha repasado varios temas de la actualidad de su equipo, con el que vuelve a una convocatoria este sábado para recibir al Montpellier, de la Selección francesa y del Balón de Oro, premio que aspira a ganar algún día.

El favoritismo de Benzema para esta edición: “Tiene 34 años, acaba de hacer la temporada de su vida, gana una nueva Champions siendo decisivo muchas veces... Si fuera Karim y no gano, dejaría de pensar para siempre en el Balón de Oro”

El Real, una máquina de Balones de Oro: “El Real es una máquina de Balones de Oro, hay que reconocerlo. Hay un verdadero saber hacer, pero lo más importante es el terreno de juego. No es tu club el que va a conseguir tu Balón de Oro, eres tu. Sigo convencido de que algún día podré ganarlo en París”.

Jugadores a los que cree que les falta un Balón de Oro: “Xavi e Iniesta es como si lo hubieran ganado cuando Leo se los llevó todos. Recuerdo su podio (en 2010) y teníamos la sensación de que el Balón de Oro era un poco de los tres, inseparables en el éxito del Barça. De hecho, el Thierry Henry del Arsenal se lo habría merecido. No se quedó muy lejos en 2003 ( 2º , detrás de Nedved). Era tan diferente a los demás...”

Primer recuerdo del Balón de Oro: “Como para todos los de mi generación, el Balón de Oro se asocia inevitablemente a la batalla entre Leo y Cristiano. También recuerdo un poco a Ronaldinho. Pero, francamente, todo está sobredimensionado por los dos glotones que se han repartido el premio durante tanto tiempo. Todos los años, como todo el mundo, me preguntaba cuál de ellos lo conseguiría. Mirando hacia atrás, ese mano a mano fue bastante loco. En los días de la ceremonia, era divertido verlos cuando estaban uno al lado del otro y tratar de adivinar por sus caras cuál de ellos parecía más enfadado o disgustado porque sabía que no había ganado”

Elegir entre Messi o Cristiano: “Es como elegir entre tu padre y tu madre: no puedes hacerlo y no puedes preguntar”

El último Balón de Oro de Messi: “Hablé con Leo del Balón de Oro la mañana de la última ceremonia. Estaba súper nervioso cuando fue a recoger su séptimo trofeo unas horas más tarde. Uno pensaría que estaba acostumbrado y que estaba tranquilo antes de una noche así. Pero no. Tal vez estaba pensando en lo que iba a decir, cómo iba a levantar su trofeo. Le dije: “¡No es posible! Yo, después de seis victorias, vengo con un puro a la noche”. Demuestra que ha conservado su alma de niño y que todavía se emociona. Él no está cansado”.

¿Qué significa el Balón de Oro?: “Es la prueba indiscutible de que eres el mejor jugador del mundo. Durante mucho tiempo no hubo mucho debate: era Leo o Cristiano. No era aburrido porque eran legítimos e intocables. Para mí, el Balón de Oro es un verdadero termómetro. Sólo hay que ver la lista de ganadores, no hay intrusos ni tramposos. A veces pueden ser discutibles en cuanto al año en que ganaron, pero nunca en cuanto a su calidad”

Si tiene un bonus por ganar el Balón de Oro: “Eso sí, como cualquier jugador el club piensa que tiene posibilidades de hacerse con uno. Añadimos una zanahoria. Pero, francamente, si algún día gano el Balón de Oro, sería lo último en lo que pensaría”

Cuantos jugadores creen que pueden ganar de los que están en la lista: “Cuatro o cinco, no más. Y durante quince años, de esas cuatro plazas y media había dos seguras. No quedaba mucho espacio para los demás. Siendo sinceros, no todos los nominados tienen la misma ambición. Para algunos, estar en la lista ya es una gran victoria. Incluso un logro. A mí me pasó cuando empecé. Después, están los otros pocos, los ‘ballondorisables’ (NdR: una neologismo para destacar en una palabra a los favoritos para el premio),los que son diferentes”

Como se puede ser un ‘ballondorisable’: “Hay que ser completo. No solo destacar por estadísticas. No eres necesariamente el mejor por marcar 60 goles por temporada. Ayuda, pero no es suficiente. . Tienes que demostrar que puedes hacer muchas cosas en situaciones diferentes. Hay jugadores muy buenos en una cosa, pero para mí, el ‘ballondorisable’ debe ser algo más que un gran jugador. Debe tener muchas habilidades. Ser decisivo cuando su equipo no es tan bueno. Ahí especialmente. No hay muchos que puedan dar la vuelta a un partido por sí solos. Por eso se les paga mucho dinero. El ganador debe ser un prototipo del jugador perfecto”

Cuando se vio ganando uno: “Muy joven. No debes limitar sus sueños. Siempre he soñado muy alto. Quise ganar el Balón de Oro desde muy temprano. Quizás mucho no se atrevan a admitirlo, pero a mí no me importa”

Sus posibilidades: “El Balón de Oro es uno de los eventos más importantes para los mejores jugadores. Lo ponemos en nuestra agenda personal y lo ponemos en el rincón de nuestra mente, por supuesto. Ahora creo que pertenezco a este grupo de élite de ganadores potenciales. Creo que tengo cierta credibilidad para este premio”

Hablar sobre el Balón de Oro en el vestuario: “Tampoco hay que exagerar. No se empieza a hablar del Balón de Oro en enero. Empezamos a hablar de ello cuando se revelan las listas. Y luego, cuanto más nos acercamos a la ceremonia, más hablamos de ello en el vestuario, por supuesto Hacemos nuestras clasificaciones, debatimos... Pero estos debates sólo afectan a una minoría dentro del mismo equipo”

Formar parte de la élite del fútbol: “Muchas personas aspiran a estar en esta lista. Los jugadores no suelen hablar de ello públicamente, pero sé que significa mucho. Formar parte de esta selección es un verdadero reconocimiento.. Nunca he salido del Top 10 (7º, 4º, 6º y 9º). Esto demuestra que poco a poco empiezo a asentarme en la mente de los jurados...”

Apretar el último mes de votaciones como Cristiano: “Es importante añadir la “capa final” al jurado porque la última imagen e impresión que queda debe contar. Un poker unos días antes de que se cierre la votación no puede perjudicarle, aunque sé que a partir de ahora lo que se tiene en cuenta es la temporada pasada. Pero estoy convencido de que una gran actuación puede influir en un votante. Haré cualquier cosa para hacerme notar en este momento. Es humano, ¿no? Permite añadir una motivación individual específica en las temporadas que son muy largas. Hay que saber inventarse retos y la carrera por el Balón de Oro es uno de ellos. Cuidado: no se trata de jugar “por” el Balón de Oro, porque eso está mal visto en el equipo. Juegas “con” el Balón de Oro”

Si el mejor tiene que llegar lejos en sus trofeos: “Sigo convencido de que el mejor jugador del mundo no es necesariamente aquel cuyo equipo ha llegado hasta el final, especialmente en la Liga de Campeones. En todo caso, el jugador que tiene un equipo un poco peor tiene aún más mérito al actuar en un equipo menos ventajoso. El Balón de Oro es un trofeo individual. Así que tenemos que ser coherentes y premiar a un jugador más que a un equipo”

Sobre Messi: “Messi era intocable cuando empezó. Ni siquiera Cristiano pudo ir a por él. Empezó a ganar Balones de Oro especialmente después de 27 años. Lo que me deja un margen de mejora. Quizá lo haga más adelante, cuando mi carrera esté bien encaminada. En cualquier caso, estoy convencido de que lo más difícil es ganar el primero”

Ganar el primer Balón de Oro: “Una vez que haya entrado oficialmente en este pequeño círculo de ganadores, todo será más fácil. Porque tienes tu legitimidad. Y no tienes que oír: “Tú, espera un momento, eso es para después...”. Una vez que tienes uno, formas parte de la “familia”, del club de los que tienen derecho a tenerlo. Seguro que después, mientras repitas las mismas actuaciones es menos complicado porque ya estás en la mente del jurado con ventaja sobre los que intentan ganarse el puesto”

Votaciones: “De una cosa estoy seguro: debe ser súper complicado votar. Creo que tardaría cuarenta días en decidirme porque tendría muchas dudas. También está la presión de los ciudadanos, que escudriñan los votos. Yo sería sensible a la cantidad de momentos “impactantes”, a lo decisivo de la actuación, a los trofeos también, por supuesto, y a la clase dentro y fuera del campo. Porque va a ser una referencia para los niños”

Que trofeo actual de su palmarés cambiaría por un Balón de Oro: “Vamos, por un Trofeo de Campeones (Supercopa francesa). Está bien, ¿puede ser suficiente? Si no, también añadiría una Copa de la Liga”

Sería un fracaso retirarse sin un Balón de Oro: “No, un fracaso no. Una frustración, sin duda. Un Balón de Oro hace más grande tu legado, tumarca. Pero si soy tres veces campeón del Mundo y campeón de Europa de clubes no creo que nadie venga a decirme que mi carrera fue un fracaso porque no gané el Balón de Oro. Sólo tendré un regusto a caso inacabado porque ese sueño no se hizo realidad”