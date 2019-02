Maxwel Cornet, a Goal: "La clave es bloquear a Messi"

A horas de recibir al Barcelona por los octavos de final de la Liga de Campeones, el jugador del Lyon confía en las posibilidades de su equipo.

El Barcelona se mide este martes al Olympique de Lyon, por la ida de los octavos de final de la Champions League. Y aunque los catalanes son los favoritos para ganar la eliminatoria, Maxwel Cornet confía en que los franceses son capaces de avanzar a la siguiente instancia. En declaraciones realizadas para Goal, asegura que la clave está en bloquear a Lionel Messi.

¿Cómo está el ambiente en el vestuario a pocas horas del partido?

"Todo el vestuario está listo, ¡todos estamos listos! Si no estamos motivados o preocupados por ese tipo de partidos, creo que tenemos que dedicarnos a otra cosa. Lo preparamos bien. Lo más importante es no estresarse, jugar nuestro fútbol y hacer lo que mejor hacemos. Creo que si jugamos como contra el Manchester City, creo que debería irnos bien".

¿Colocáis al Barça al mismo nivel que el City?

"El Barça es... es otra cosa. Ahí están Messi, Suárez, Coutinho... Será necesario hacerlo bien. En cualquier caso, será necesario estar listo para el Día-D".

¿Cuáles serán las claves para vencerlos?

"Bloquear a Messi (risas). No, me río aunque también tengamos que hacerlo. Sabemos que en este tipo de partidos no perdona, por lo que dependeremos de nosotros para ser eficaces frente a sus delanteros".

Tendrán que prescindir de vuestro capitán, Nabil Fekir, ¿cuánto importa?

"Nabil no estará y todos saben la importancia de este jugador, dentro y fuera del campo. Pero no hay mucho que decir. Él no estará, tendremos que hacerlo sin él y tenemos jugadores para eso".

OL tiene talentos en el medio y un portero muy sólido. ¿Todavía tienen confianza?

"Para mí, Antho (Lopes) es uno de los mejores porteros de Europa en este momento. Él es importante en el vestuario debido a su experiencia. Houssem (Aouar) tiene sutileza, calidad y talento. Cuando juegas con dos mediocampistas así (con Ndombélé), es fácil. Tanguy (Ndombélé) tiene una calidad técnica excepcional, rompe las líneas y como atacante es perfecto jugar con él. La clave puede estar ahí, en ese aspecto del juego, pero será sobre todo un trabajo en equipo. Tenemos los jugadores para hacerlo. Ya sea por Memphis, Berto (Traoré), Martin (Terrier) o yo, tenemos jugadores. Después, tienes que ver lo que el entrenador elija. Estamos 100% enfocados en el partido del martes y estudiaremos todo de cerca".