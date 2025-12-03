La Champions League ha contado con algunos de los mejores goleadores de la historia. Como la competencia de clubes de primer nivel en Europa y posiblemente en el mundo, es un escenario que ha sido adornado por innumerables iconos del fútbol.

Sensaciones impactantes como Raul y Andriy Shevchenko dominaron durante los años 90 y 2000, mientras que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi llevaron el arte de marcar goles a un nivel completamente nuevo. Aspirantes como Erling Haaland y Kylian Mbappe tienen la intención de emular a sus predecesores en medio de una dura competencia del veterano delantero Robert Lewandowski.

GOAL echa un vistazo a los máximos goleadores de la historia de la competición, desde la Copa de Europa inaugural en 1955.

¿Quién es el máximo goleador de la historia de la Champions League?

Como puedes ver en nuestra tabla a continuación, Ronaldo es el máximo goleador en la historia de la Champions League (incluida la Copa de Europa). Está seguido de cerca por su archirrival, Messi.

Hay una diferencia significativa entre esa pareja y el resto, el delantero del Barcelona Lewandowski sigue en tercer lugar.

Karim Benzema sigue en cuarto lugar, mientras que Raul completa los cinco primeros, con jugadores como Mbappe, Thomas Muller, Ruud van Nistelrooy y Haaland entre los mejores del resto.

Lista de máximos goleadores de todos los tiempos de la Champions League/Copa de Europa

Rango Jugador Goles Apariciones 1 Cristiano Ronaldo 140 183 2 Lionel Messi 129 163 3 Robert Lewandowski 105 137 4 Karim Benzema 90 152 5 Raul 71 142 6 Kylian Mbappe 64 92 7 Thomas Muller 57 163 8 Ruud van Nistelrooy 56 73 9 Erling Haaland 54 53 10 Thierry Henry 50 112 11 Alfredo Di Stefano 49 58 =12 Mohamed Salah 48 93 =12 Andriy Shevchenko 48 100 =12 Zlatan Ibrahimovic 48 124 =15 Eusebio 46 65 =15 Filippo Inzaghi 46 81 17 Didier Drogba 44 92 18 Harry Kane 45 62 =19 Neymar 43 81 =19 Antoine Griezmann 43 110 21 Alessandro Del Piero 42 89 22 Sergio Aguero 41 79 23 Ferenc Puskas 36 41 24 Edinson Cavani 35 70 25 Gerd Muller 34 35



*Correcto a partir de los partidos jugados el 3 de diciembre de 2025

**La lista toma en consideración los datos desde 1955 hasta el presente

***Los jugadores en negrita aún están activos en la competencia

La composición de la lista de goleadores de todos los tiempos está compuesta mayormente por jugadores que están jugando o jugaron en la era moderna de la Liga de Campeones (es decir, desde 1992 en adelante), lo que ha añadido más partidos continentales al calendario actual. Específicamente, de los 25 jugadores en la lista anterior, 21 de ellos jugaron desde mediados de los años 90 en adelante.

Sin embargo, a pesar de eso, todavía aparecen destacados dos jugadores que jugaron en la era pre-Liga de Campeones (cuando el torneo era conocido como la Copa de Europa), con el ex estrella del Real Madrid Alfredo Di Stefano y el ícono del Benfica Eusebio destacándose en y alrededor de los primeros 15.

Ferenc Puskas, que brilló para el Real Madrid en los años 50 y 60, también está entre los primeros 25. El ex delantero del Bayern Munich Gerd Muller estaba entre los primeros 20 antes de ser superado por Salah. A pesar de ser desplazado, ningún jugador se acercó remotamente al fenomenal promedio de goles por partido de Gerd Muller de 0.95, hasta la aparición de Haaland en 2019.

Puskas ostentaba una proporción de goles por partido de 0.85 y la de Di Stefano era de 0.84, mientras que la de Messi es de 0.79. Eso fue indudablemente el mejor en la era moderna hasta que apareció Haaland, marcando más de un gol por partido (1.02).