Mawuli, el jovén ghanés del Antequera por el que se pelean Real Betis y Barcelona

Nacho Pérez, ex jugador verdiblanco, nos habla del jovén ghanés por el que pugnan ambos clubes

Mawuli Mensah, el joven mediocentro del Antequera, es sin duda alguna una de las grandes sensaciones esta temporada el grupo 4 de la Segunda RFEF. El Real Betis se ha fijado en el jugador pero tiene varios competidores, entre ellos el FC Barcelona. En el club verdiblanco saben del interés del cuadro catalán pero confían en mantener la delantera que ahora mismo tienen por la contratación del medio. En Goal.com hemos querido conocer más sobre este jugador revelación de la temporada. Nacho Pérez Santamaría, ex jugador del Real Betis, fue su primer entrenador en el Antequera cuando llegó en la temporada 2021-22. Llegó procedente del Utrecht, gracias al acuerdo de colaboración que el Antequera mantiene con la entidad de los Países Bajos. Desde un primer momento el técnico se dio cuenta de sus cualidades. “Cuando llegó se veía que era un chico muy descarado y con desparpajo. A pesar del inconveniente del idioma, porque no sabía nada de español, intentaba comunicarse con los compañeros y pedirla. Además quería ser protagonista en el juego y no se escondía. Cuando un chico llega tan joven a un país nuevo, sin saber el idioma y actúa así, sorprende mucho. Eso fue un paso hacia adelante que dio él para decir ‘aquí estoy yo, contad conmigo que yo quiero ser futbolista’. Su actitud fue importante”.

Nacho comenta cómo ya desde sus primeros partidos fue un futbolista, que sin ser titular, empezó a acaparar las miradas de varios clubes. “Llegó antes del mercado de fichajes, un poco antes del mes de diciembre, y tuvo problemas al principios pero cuando salía llamaba mucho la atención. De los ratitos que jugó, ya hubo varios clubes que me preguntaron por él. Yo ya sabía que había clubes importantes siguiéndolo y este año con la juventud que tiene, además ha hecho una temporada muy buena y ha ascendido de categoría, pues es lógico que la gente se dé cuenta de sus condiciones, sus cualidades y del talento innato que tiene. Es normal que piensen que puede ser un jugador de futuro interesante para varios clubes de máximo nivel”.

Para aquel que no lo conozca, se trata de un jugador que “a pesar de no ser alto, tiene un buen físico, va al choque y a la disputa”, además de tener una cualidad importante y es que “es ganador. Es un jugador técnicamente bueno, capaz de abarcar campo”, comenta el entrenador malagueño que también destaca que “le gusta llevar el ritmo del partido y del juego. Puede ser un jugador bastante interesante”.

En cuanto a sus opciones para llegar a la máxima categoría, Nacho le ve opciones aunque tiene que seguir desarrollándose como futbolista. “Es joven y tiene todavía mucho margen de mejora y desarrollo. Tiene buenas características y cualidades pero es complicado saber si llegará porque después de muchos años he visto a jugadores buenos que por diferentes circunstancias no han llegado. Cualidades tiene, y tiene que seguir creciendo y evolucionando y si todo le va bien, con las condiciones que tiene, cuenta con muchas opciones de llegar”, afirma.