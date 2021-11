Matías Soulé era, hasta el 3 de noviembre del 2021, un completo desconocido para los hinchas argentinos que no siguen de forma pormenorizada las divisiones juveniles de Juventus. Pero fue este miércoles que su nombre y apellido aparecieron en la publicación oficial de la Selección argentina con los convocados para la fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil, generando la curiosidad de los que quieren conocer a una posible nueva joya para la Scaloneta.

La salida de Cristiano Ronaldo ha iniciado una nueva era en la Juve. La Vecchia Signora, con la idea de mantener el dominio casi perfecto que ha tenido en la Serie A, se encuentra en la búsqueda de referentes ofensivos de cara al futuro de los Bianconneri. Federico Chiesa se ha convertido en uno de los grandes líderes del conjunto italiano en las citas más importantes, aunque algunos cuestionan su poca regularidad. Paulo Dybala, por su parte, está listo para extender su contrato con el club antes de terminar el año.

Y sin nuevos nombres para liderar la próxima década, el club italiano estaba ansioso por renovar a Soulé. El joven de 18 años ya extendió su contrato con el equipo de Turín y se comprometió hasta 2026, garantizando el recambio generacional en el equipo.

Solué, nacido en Mar del Plata el 15 de abril del 2003, surgió de la cantera de la Juventus y viene creciendo de la mano del primer equipo. Y es que luego de marcar sus primeros goles con la Sub 23 en la Serie C y en la Youth League, el argentino estuvo en el banquillo en un duelo ante Napoli por la Serie A, el 11 de septiembre.

Pero, ¿qué lo hace tan especial?

Soulé no tiene demasiado tiempo en la Juventus. La promesa argentina llegó a Italia en enero de 2020, luego de haber completado su proceso de formación en Vélez Sarsfield. El Fortín quería integrarlo al primer equipo pero se marchó libre mediante la patria potestad al no llegar a un acuerdo. Toda esta situación fue bien recibida en Turín. La Juve estaba muy complacida de sumar a Soulé sin costo alguno y luego de que la pandemia de COVID-19 interrumpiera su primera temporada, Soulé se convirtió en la estrella de la Sub 19 en la 2020-21.

El ex Vélez Sarsfield convirtió cinco goles y dio cinco asistencias en 27 partidos con el equipo juvenil de la Vecchia Signora. Y aunque sus números no son del todo llamativos, su nivel en el campo de juego llamó poderosamente la atención a muchos aficionados.

En ocasiones es comparado con Ángel Di María, entre otras cosas por su habilidad técnica con el balón. No obstante, Soulé, conocido por ser letal en los tiros libres, se siente más cómodo jugando por derecha para hacer la diagonal y rematar de zurda.

El propio pibe considera a Dybala como su gran referente futbolístico y se le conoce por desempeñarse en el puesto del 10 en algunas ocasiones. Sin embargo, todo indica que el prospecto del equipo de Turín seguirá jugando como extremo por el momento.

Massimiliano Allegri se dio cuenta de su enorme calidad durante la pretemporada, luego de convocarlo a entrenar con el primer equipo. Soulé impresionó por su técnica, pero también por la personalidad y la tranquilidad con la que salió al campo en los amistosos. El argentino fue parte de la victoria contra el Cesena y también marcó un doblete en un partido amistoso ante Chieri, durante el parón internacional por la Fecha FIFA de octubre de 2020.

Los que conocen a Soulé de cerca hablan de la pasión con la que vive el fútbol y aunque dedica parte de su tiempo libre para la Playstation cuando está fuera de las canchas, mantiene los pies en la tierra y sabe cuánto tendrá que trabajar para ganarse un lugar en un club de la talla de la Juventus.

"Esto es solo el comienzo y daré todo para lograr mis objetivos. También quiero agradecer al club por el apoyo incondicional que me ha mostrado", dijo Soulé luego de firmar su nuevo contrato, que lo vincula con la Juventus durante los próximos cinco años.

Ese apoyo se traduce en más oportunidades para estar en el primer equipo, las cuales no deberían estar muy lejos. No es un reemplazo inmediato de Cristiano Ronaldo, pero Soulé es un jugador con el potencial necesario para ser un jugador clave en esta nueva era de la Juventus y ahora le suma la posibilidad de codearse con Lionel Messi y compañía en la Selección argentina.

