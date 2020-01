Matheus Fernandes confirma su fichaje por el Barcelona y que irá cedido al Valladolid

El centrocampista publicó un mensaje en Instagram en el que se despidió del Palmeiras y ya se califica como jugador del Barça cedido en Pucela.

Matheus Fernandes, el joven jugador brasileño de 21 años por el que el lleva trabajando para fichar desde hace semanas, ha confirmado en una de sus cuentas oficiales en las redes sociales que será nuevo jugador del club blaugrana y que se marchará cedido al .

"Nunca he sido bueno en despedidas, pero a veces son necesarias, aunque difíciles. Me despido y agradezco a @palmeiras, un club que confió en mi potencial y me contrató el año pasado. Hoy llegó el día de cumplir un sueño de jugar en Europa. Estoy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. ¡Pronto nuevos desafíos, metas y sueños! Vamos adelante es solo un comienzo", publicó en su Instagram.

El propio jugador escribió en su biografía de la misma red social que era jugador del Barcelona cedido en el Valladolid por lo que se espera que en las próximas horas antes de que cierre el mercado de enero se haga oficial la operación y el brasileño inicie su aventura en .