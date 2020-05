¡Más que Dybala o Sportiello! Dio 19 veces positivo por coronavirus

Eso pasó en la India, mientras que una modelo italiana ya saludable mantiene el COVID-19 en su organismo tras 2 meses.

Paulo Dybala y Marco Sportiello son dos de los personajes del medio futbolístico que han estado dentro de los extraños casos de personas que vuelven a dar positivo por coronavirus al menos dos ocasiones. Más allá de si los casos del portero del y el volante de la corresponden a falsos positivos, kits defectuosos (de pruebas rápidas o de Reacción en Cadena de la Polimerasa, mejor conocido como PCR) o no, los dos comparten la peculiaridad de que su recuperación al 100% aún demora.

Pero no comprenden parte de un universo 'exclusivo', puesto que existen otros individuos en condiciones similares y hasta mayores en la cuestión del número de días que les tomó dejar atrás completamente la enfermedad.

Uno ocurrió también en . Su nombre es Bianca Dobroiu, una estudiante y modelo de ese país de 22 años de edad. Supuso la primera infectada de COVID-19 en Bolonia, en la región de Emilia ña. La joven lo contrajo el 27 de febrero, la hospitalizaron y recibió el alta a la semana. No obstante, a más de 2 meses de su examen inicial, el hisopado le sigue apareciendo positivo.

“Estoy como si nunca hubiese tenido nada, puedo ejercitarme. Me parece una locura, estoy bien de salud. Ya no sé qué pensar. Algunos me dijeron que podría convertirme en un estudio de caso”, reveló al sitio Fanpage. Originalmente cuando la internaron sí padeció de fiebre de más de 40 grados, dolor de cabeza y corporal, y tos.

En tanto, en Pathanamthitta, Kerala, , una mujer arrojó 19 veces al hilo positivo por coronavirus mientras estuvo ingresada 42 días en una clínica. De acuerdo con información de Hindustan Times, ella tiene 62 años, prácticamente no muestra síntomas y se contagió luego de convivir con una familia de tres integrantes que había viajado a Italia previamente.

Por último, en Calcuta, en la misma India, dicho medio reporta que un sujeto regresó de Dubai, Emiratos Árabes, el 18 de marzo y salió positivo posteriormente de 29 días expuesto al virus. Esto no hace más que confirmar que hay numerosos casos de comportamiento errático y extraño del SARS-CoV-2 en algunos pacientes alrededor del mundo.

Cabe recordar que investigadores surcoreanos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recientemente dedujeron que "es imposible" que el COVID-19 se reactive en el cuerpo humano y más bien se relaciona con la teoría de los falsos positivos. En otras palabras: los exámenes no identificaron acertadamente entre rastros vivos y restos muertos inofensivos remanentes en los recuperados.

Sportiello y Dybala, así como los Nerazzurri y la Vecchia Signora, deberían no desesperarse al saber que no son los únicos en el planeta que el coronavirus se resistió más de la cuenta en abandonar sus organismos. Tiempo al tiempo.