Más casos positivos en el Fuenlabrada

El número de contagiados en la expedición asciende a diez personas, más las cuatro que se quedaron en Madrid.

Mientras se discute si los descensos son justos o no, si los playoff son justos o no, si la definición de la Segunda División fue justa o no, en el Fuenlabrada continúan apareciendo casos positivos. Este jueves, se confirmaron que cuatro personas de la expedición que viajó a A Coruña han sido contagiadas.

Así lo comunicó el club de manera oficial:

"En la tarde de hoy se han comunicado cuatro casos más de COVID-19 y un quinto inconcluyente, que presenta síntomas, y a la hora de este comunicado está en proceso de aclaración. A falta de confirmación con los resultados que en el día de hoy realizó la Xunta de Galicia, el número de contagiados en la expedición ascendería a diez más las cuatro personas que se quedaron en Madrid".

Los futbolistas fueron sometidos en las últimas horas a dos nuevos test, uno encargado por y otro por la Xunta de Galicia, con la esperanza de que las autoridades gallegas les permitieran regresar pronto a Madrid. Por el momento, esa posibilidad debe esperar más tiempo.

Acusa la CSD, LaLiga se defiende

El organismo presidido por Javier Tebas describió como "desleal e injusta" la acusación que les hizo el CSD, que los acusó de no seguir el protocolo. Y publicó una carta extensa para responder: "Es sorprendente que en el comunicado emitido por el CSD se nos acuse de no ser diligentes a la hora de comunicar el positivo cuando son los laboratorios que realizan las pruebas los que deben remitir esta información (...) Creemos que, con comunicados como el emitido hoy por la Presidenta del CSD, sólo se consigue crear dudas, sembrar confusión y dar una imagen de descontrol y falta de rigor".