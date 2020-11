Martino se aferra al Rodolfo Pizarro extremo, que poco o nada aporta a México

El elemento que milita en la Major League Soccer (MLS) se estorba a sí mismo, aunque el DT influye en ello.

Una oportunidad más en Selección mexicana donde Rodolfo Pizarro no luce. En el amistoso contra Japón (2-0), el futbolista del Inter Miami volvió a dejar dudas de su convocatoria y, más aún, su inclusión en el once inicial del Gerardo Martino.

Pocos jugadores han sido tan respaldados de manera pública por el entrenador del Tri. Pero, al menos hasta ahora, son pocas las ocasiones en las que el exMonterrey ha respondido a esa confianza.

El tampiqueño prácticamente disputó casi todo el encuentro y no logró su cometido: generar peligro por el sector izquierdo, y buscar asociarse con Raúl Jiménez y el resto de la artillería. Mucha de esa discreción de Pizarro se relaciona con una explicación táctica.

Rodolfo no termina de adaptarse a dicha posición, puesto que no es su natural: la de mediocampista ofensivo. A partir de su primera convocatoria, el Tata lo colocó por detrás de Jiménez. Fuera de algunas pinceladas, el volante no se halla ahí.

No tiene la velocidad de Hirving Lozano por la derecha ni la explosividad de Jesús Manuel Corona, a quien el estratega descansó por precaución. Su creatividad, inteligencia, visión de campo y trato de balón son desperdiciados por la banda.

El tema pasa porque a Martino le gusta apostar por un tridente de interiores que demanda un sacrificio físico y táctico que él no ofrece y que Héctor Herrera, Edson Álvarez, Charly Rodríguez, Jonathan dos Santos o hasta Luis Romo y Orbelin Pineda sí dan.

Y por otro lado, las variantes de arriba, Henry Martín y Uriel Antuna, cuando entran es de hombre por hombre (el americanista por Jiménez y el de en vez de Chucky o Tecatito). Cualquiera de estos no es improvisado en esa zona y poseen algo que diestro carece; es decir, el 'punch' y el desborde, respectivamente.

Salvo que el argentino modificara su planteamiento, Pizarro Thomas no tiene cabida en el Tricolor. O al menos no como punta de lanza, puesto que ralentiza los contragolpes con su posesión del esférico y torna más predecible el ataque.