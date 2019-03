Martino perdona al Tecatito, pero contraataca al Porto

Originalmente, el Tata había dicho que no sería llamado más a futuro por su decisión de no concentrar.

Gerardo Martino decidió fumar la pipa de la paz con Jesús Manuel Corona. Sin embargo, no dejó escapar la oportunidad para pegarle una vez más a su club, el Porto, por la versión que dieron sobre la supuesta lesión del mediocampista que lo marginó de los amistosos de la Selección mexicana contra y .

"Estas cuestiones que aparecieron ahora (las explicaciones médicas del Porto), no quiero decir que son mentiras, pero lo son. Con el paso del tiempo lo hablaremos con el jugador que es lo que me interesa. Al que no hay que perjudicar es al jugador. No hay ninguna consecuencia futura, pero me gustaría que sean sinceros. Yo cuento la verdad", sostuvo en conferencia de prensa.

El Tecatito se bajó al último momento de la concentración del Tricolor, luego de argumentar que tenía una molestia en el tobillo izquierdo. Desde afirmaron que el cuerpo médico mexicano ya estaba al tanto, lo cual fue contradecido por este.