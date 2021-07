Martín Palermo renunció a la banca de Curicó Unido

El exgoleador de Boca decidió dejar de ser el entrenador de los Albirrojos tras cosechar su cuarta derrota en línea frente a Universidad de Chile.

Martín Palermo presentó su renuncia como entrenador de Curicó Unido, cargo al que llegó a fines de noviembre pasado, tras caer como local frente a Universidad de Chile en duelo válido por la duodécima jornada del Campeonato Nacional 2021.

El exgoleador de Boca tomó el mando de los Albirrojos cuando el equipo de la séptima región se encontraba en la cuarta posición de la tabla en el pasado curso y peleaba por un lugar en la Copa Libertadores; sin embargo, desde su arribo la escuadra tortera logró apenas cuatro triunfos, ocho empates y acumuló 15 derrotas en un total de 27 partidos disputados que mantienen al equipo en la penúltima posición, con apenas 6 unidades en la presente campaña (24,6% de rendimiento, con nueve goles a favor y 17 en contra). De hecho, la última vez que la escuadra banda sangre supo de festejos fue ante el recién ascendido Deportes Melipilla (2-0) en el estreno de la competición.

"He tomado la decisión de finalizar mi vínculo con la institución, debido a que los resultados claramente no fueron buenos. Se llegó a un acuerdo con los dirigentes por lo que mi continuidad no se prolongará", declaró el Titán tras cosechar su cuarta caída en fila. "Quiero agradecer al club por apoyar este proyecto, pusimos todas las ganas de cumplir con los objetivos, pero lamentablemente no se dio (...) Es tiempo de dar un paso al costado. Esta experiencia no fue buena, pero es tiempo de aprender. Le deseo lo mejor a Curicó Unido y les pido disculpas", añadió.

Luego de confirmar su partida, fue el propio club el que emitió un comunicado en sus canales oficiales en el que informan que asumiirá de manera interina Damián Muñoz. "Agradecemos la entrega, profesionalismo y enseñanzas del señor Martín Palermo y de su cuerpo técnico durante el ciclo a cargo del plantel", cierran.