Mario Martínez: "Hay que confiar en este plantel"

El volante de 30 años cree que Marathón es candidato al título en el Torneo Clausura 2020, a pesar de las ausencias de Yustin Arboleda y Carlo Costly.

Marathón sufre la ausencia de dos delanteros que le dieron mucho rédito en el pasado: Yustin Arboleda y Carlo Costly. Sin embargo, uno de los jugadores más experimentados del equipo, Mario Martínez, cree que los Verdolagas darán pelea en el Torneo Clausura 2020.

"Sabemos lo que Yustin le dio al equipo, igual Costly, pero aquí hay buenos delanteros. Igual hay jóvenes que hay que darle la confianza y ojalá demuestren durante el torneo", declaró el volante de 30 años.

Y agregó: "Creo que hay que confiar en este plantel. No hay que quitar de favorito a Marathón, tenemos un gran equipo y vamos a pelear arriba".

Por último, analizó el empate 2-2 ante la UPN en la primera fecha. "No hay excusa, tuvimos varias ocasiones y no pudimos concretar, pero ya pasó y hay que pensar en Vida que será un rival complicado. No fue el arranque que esperábamos. El sábado hay ir hacer nuestro trabajo, tenemos un buen plantel", concluyó.