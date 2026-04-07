Mario Been: «Tiene unos buenos números para volver al Feyenoord»

Mario Been está encantado con la evolución que está experimentando Gjivai Zechiël (21). El analista deESPN ha incluido al centrocampista del FC Utrecht y de la selección juvenil holandesa en su Once de la Semana para el diario De Telegraaf.

Zechiël ya ha disputado 43 partidos oficiales esta temporada con el Utrecht. En ellos ha marcado ocho goles y ha dado siete asistencias.

Además, el jugador de Róterdam se ha convertido en uno de los pilares de la selección juvenil holandesa. Zechiël ya ha disputado diez partidos internacionales con esa selección.

Been ve cómo el diestro mejora cada semana. «Gjivai Zechiël me causa una impresión cada vez mejor. Ha sido cedido por el Feyenoord al Sparta y ahora al FC Utrecht».

«Es dinámico, fuerte con el balón y tiene una gran profundidad sin él. Los duelos defensivos le salen cada vez mejor. En la Eredivisie ya ha marcado siete goles y, además, suma cuatro asistencias. Unas cifras excelentes para volver al Feyenoord», opina Been.

En principio, Zechiël volverá a De Kuip al final de esta temporada. Tiene contrato con el Feyenoord hasta mediados de 2028.

Según Transfermarkt, Zechiël tiene actualmente un valor de 7 millones de euros. Con el Feyenoord ha disputado hasta ahora dieciséis partidos, en los que ha dado tres asistencias.