Marcos Llorente, sobre Sergio Ramos: "No podemos venir 45..."

El jugador del Atlético habló en un acto de Juegaterapia. También Rodri, campeón de la Premier con el City: "Por supuesto que tenemos opciones".

Juegaterapia ha presentado este jueves el modelo 21 de su colección Baby Pelones, en asociacion con la Selección Española. Rodrigo Hernández y Marcos Llorente han estado apoyando este acto que promueve la venta de estos muñecos para conseguir fondos que ayuden al desarrollo de proyectos dirigidos a que niños enfermos no dejen de jugar por la difícil situación que afrontan.

Marcos Llorente

Juegaterapia: "Por suerte he podido ir a hospitales donde trabajan y es una pasada lo que hacen allí, cómo decoran las cosas, cómo hacen salas para jugar. También he estado en una 'estación espacial' que ellos hacen. Es increíble como ayudan a estos campeones para que su instancia allí sea más divertida. Animo a todo el mundo a que se involucre en este proyecto. Estos niños son un claro ejemplo de fuerza y de actitud para todos nosotros. Se merecen toda la ayuda posible. Me han contado que habrá 500 muñecos en la grada de Butarque apoyándonos y ayudándonos".

La Eurocopa como mensaje social: "Es un momento para que el país esté unido, para que estemos todos a una. Estamos muy mentalizados de lo importante que es esto para el país. Vamos a dar todo para conseguirlo".

Sin Sergio Ramos: "Bien. La lista es la que es. Hay muchos jugadores que también son muy importantes y no han podido venir. Lamentando esas ausencias, no podemos venir 45. Nos adaptamos a la idea de juego del míster y llevamos el día a día muy bien".

Cama: "Es la cama que utilizo y cuando vine aquí y supe que pasaríamos muchos días pregunté si podía traerla. Estoy seguro de que todo el mundo, si pudiera, se traería la suya. Me dejaron. No es ningún secreto, ya se ha hablado mucho de ello. Es algo en lo que confío al cien por cien. Me gusta cuidar todos los detalles y este es uno más".

El artículo sigue a continuación

Rodrigo Hernández

Apoyo: "Vamos a hacer todo lo posible para que este momento tan díficil que seguro que vais a superar sea más ameno. Os dedicaremos todo lo que hagamos en la Eurocopa".

Robert Sánchez: "Si está aquí, es por algo. Ha demostrado muy buen nivel esta temporada con su equipo. Cualquiera de los tres tiene un gran nivel. El míster ha considerado oportuno que esté y luego la decisión depende de él. Es muy joven, tiene 23 años y buen espejo con De Gea en el que mirarse. Unai también es más joven".

Opciones de ser campeones: "Por supuesto que tenemos opciones. Tenemos que ser conscientes de que somos una generación nueva, ilusionante. Los últimos torneos no hemos llegado a fases finales, por lo que no somos favoritos, pero tenemos una selección potente. Podemos dar guerra y conseguirlo a partir del sacrificio y la solidaridad. La única manera que tenemos de ganar es colectivamente, eso es lo que destacaría de nosotros".