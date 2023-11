No esperó a Europa: Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de Al-Ittihad de Arabia Saudita

El Muñeco volverá a dirigir luego de un año sabático, pero no será en una liga top sino en el multimillonario fútbol asiático.

Se terminó el descanso y Marcelo Gallardo vuelve a dirigir. Pero no lo hará en una liga de primer nivel mundial, como todos esperaban desde que hace un año se fue de River: el Muñeco acordó su llegada a Al-Ittihad, de Arabia Saudita y se convertirá en uno de los entrenadores mejor pagos del mundo.

Desde su salida del Millonario a fines de 2022, el nombre del DT había sonado en múltiples clubes de Europa: Leeds United, Monaco y Sevilla, entre otros, lo habían ido a buscar, pero ninguna propuesta había terminado de seducirlo. Los jeques, en cambio, lograron convencerlo para que firme un contrato de 18 meses, hasta mediados de 2025, con opción de extenderlo por el mismo plazo, hasta fines de 2027.

El argentino viajará este mismo fin de semana para poner la firma y hacerse cargo del plantel de manera inmediata: su debut podría darse el viernes 24, frente a Al-Ittifaq, por la 14° fecha de la Saudi Pro League. Pero todos los cañones apuntan a diciembre, cuando el equipo jugará el Mundial de Clubes por haber sido el último campeón de la liga del país donde se disputa el certamen de FIFA.

De esta manera, Gallardo llegará a un país que en el último año realizó una inversión multimillonaria para llevarse a muchas de las estrellas de los clubes del Viejo Continente pero que sigue muy lejos de tener un nivel verdaderamente competitivo: en su plantel, el argentino tendrá a figuras de la talla de Karim Benzema, N'Golo Kanté y Fabinho, que están acompañados por otros siete extranjeros y 17 jugadores locales.

Si bien la decisión del Muñeco sorprende, lo cierto es que su relación con el país de Oriente Medio se había iniciado seis meses atrás, cuando fue contratado para dirigir al equipo de estrellas de la liga en un amistoso contra Paris Saint-Germain, el 19 de enero.

Para el técnico esta será su tercera experiencia en clubes tras sus pasos por Nacional de Montevideo y River y el tiempo dirá si, a sus 47 años, le funciona como una plataforma para dar el salto a las grandes ligas. O no.

EL MUÑECO EN VIAJE PARA ARABIA SAUDITA

Tal y como estaba previsto, durante el mediodía del sábado 18 de noviembre, Marcelo Gallardo emprendió viaje para tierras árabes. Desde Ezeiza, antes de subirse al avión, dejó un mensaje: "Les digo a los hinchas de River que los amo y adoro con toda mi alma. Esta es una decision personal, me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo. Me abre la cabeza. Eso me motiva. Es un descubrimiento total".