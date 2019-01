Marcelo Canales no continuará en Olimpia

"Necesita jugar y aquí va a tener pocas posibilidades", reconoció el entrenador del equipo albo, Manuel Keosseián.

Manuel Keosseián se sinceró al puntualizar una de las cuatro bajas que tendrá Olimpia para esta temporada 2019 en el fútbol hondureño. El entrenador uruguayo confirmó que Marcelo Canales cruzará la puerta de salida después de dos años y medio en el club.

"Canales necesita jugar y aquí va a tener pocas posibilidades, necesita solventar ese tema. Sería una buena opción para él. ¿Dónde podría ir? Yo opino en la parte futbolística y lo otro lo debe acomodar el club. Si no voy a utilizar a un jugador y tiene posibilidad de ir a Motagua, que vaya, no me incomodaría", comentó el técnico charrúa en testimonios que recoge el sitio diez.hn.

El mediocampista de 28 años hizo su debut oficial en Club Deportivo Vida allá por el 2011 y continuó allí hasta que se efectuó su traspaso al máximo campeón de Honduras, a mediados de 2016. Y ahora, con esta marcha, podría emigrar al Ciclón Azul, principal rival de Olimpia y ganador del reciente campeonato.

"Estamos buscando jugadores de otra característica, lo que se fueron eran muy buenos, pero busco otras cosas. Hablo que debemos mejorar el funcionamiento y para ello necesito futbolista de determinada cualidad. Estamos armando un equipo para campeón", completó Keosseián en relación a la ambición que tiene a la hora de renovar su plantel.