Marcao se apunta al inicio de temporada

Con buenas noticias ha comenzado la semana de trabajo el Sevilla de cara al inminente estreno liguero de este viernes, ante el Valencia, en el Sánchez Pizjuán. Marcao se ha reincorporado al grupo para trabajar con el resto de sus compañeros después de recuperarse de su lesión nada más comenzar la pretemporada. Lo ha hecho en la sesión que ha dispuesto Mendilibar esta mañana en la ciudad deportiva. Un trabajo liviano para compensar el largo viaje que ha tenido la expedición pero para no abandonar la rutina de sesiones. El central brasileño no ha estado en la gira que el equipo ha realizado por Estados Unidos, se ha quedado en la capital andaluza, entrenando en solitario, para llegar a este tramo final en las condiciones idóneas para ejercitarse con el resto del plantel.

El defensa vuelve sin problemas aparentes y si no hay ningún contratiempo será Mendilibar el que decida si está apto para ser de la partida el próximo viernes ante el Valencia. La vuelta del brasileño es una grata noticia después de la lesión que ha sufrido durante la gira americana Tanguy Nianzou, teniendo en cuenta la proximidad que guarda un partido tan importante en este arranque de temporada como es la final de la Supercopa de Europa ante el Manchester City en Atenas.

Marcao se lesionó de una microrrotura de carácter leve en el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda el pasado 17 de julio e hizo saltar todas las alarmas sobre un rendimiento que sigue estando en entredicho. El ex de Galatasaray apenas pudo jugar el año pasado 11 partidos oficiales. Con Lopetegui no se estrenó, y fue Sampaoli quien le apretó para que pudiera jugar partidos forzando una maquina que finalmente le pasó factura. Con Mendilibar disputó el tramo final casi de forma testimonial hasta que volvió a lesionarse. Participó en la final de la UEFA Europa League, saliendo en el descuento de la prórroga para defender el resultado. Sus números de la campaña pasada se resumen en 718 minutos disputados, con cinco partidos ligueros, tres de la Europa League y otros tres de la Champions. Ahora todas las miradas están en el rendimiento que pueda tener un central que, en cuanto a condiciones y características, es muy del gusto del sevillismo, ya que los encuentros en los que ha participado ha demostrado tener un alto nivel. Las lesiones no le han dejado tener esa continuidad que necesita todo jugador para mostrar su mejor versión y a pesar de que el brasileño no ha comenzado con buen pie, espera que esta temporada sea la suya.