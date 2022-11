Maradona, Xavi, Cruyff y Valdano: Con ustedes, Rodri

En un deporte donde casi todo es mentira, el mediocentro español es una verdad absoluta

Diego Maradona solía decir que un futbolista con buena cabeza podía echarse todo un país a la espalda. Xavi Hernández repite que la velocidad de la cabeza es más importante que la de las piernas. Cruyff decía que el fútbol que parece más fácil es el más difícil. Y Jorge Valdano sostiene que el fútbol empieza en la cabeza. Esas teorías se hacen carne en Rodri Hernández. Las estadísticas no explican todo lo que sucede en un terreno de juego, pero sí aportan el contexto para intuir que, más allá de la pasión del hincha, del ruido mediático y del calor del resultado, se pueden adivinar la estatura de los protagonistas. La talla de Rodri es gigantesca.

Ante Costa Rica, el mejor mediocentro del fútbol europeo jugó de central. Para algunos, una herejía. Para otros, una genialidad. Para todos, justicia poética, porque aunque Busquets sea innegociable para el seleccionador, dejar fuera de concurso a Rodri es una licencia que esta selección no se puede permitir. Bingo. Rodri lideró la salida de balón, no cometió errores, completó 139 pases de 141 intentos, ganó todos los duelos, recuperó balones a saco, hizo la vida más cómoda a Laporte y sacó la escoba para barrer todo el campo. Con la precisión del mejor cirujano bascular en cada pase y con la discreción del cura de pueblo después de una confesión. Para Rodri, que convierte lo extraordinario en rutina, fue un día más en la oficina. Todo en Rodri destila perfume de fútbol académico. Se perfila, piensa, busca, recibe, gira, pasa y acierta. Apoyado en una carrocería física extraordinaria, un motor diesel y una calidad indiscutible, Rodri es una especie en extinción. Un ingeniero del fútbol champagne. Si el equipo pide ritmo, juega al primer toque. Si la tropa pide vértigo, conduce y rompe líneas. Si el equipo sufre, él anticipa. Y si el personal presume, Rodri nunca se adorna. Es el socio de todos, no se equivoca ni a palos y pertenece al selecto club de jugadores que entrega la pelota en mejores condiciones que cuando la recibe. No tiene prensa que le adule, ni redes sociales que amplifiquen su relato, pero es un jugador de fútbol sensacional, una computadora eficiente y un líder silencioso. Hace tiempo que carga a cuestas con la etiqueta de ser el clon de Busquets. La realidad es que Rodri no es un magnífico sucesor. Es mucho más que eso. Con la pelota en los pies, su cuerpo tiene muchas almas. Es un central como alma de mediocentro, un mediocentro con alma de central y un jugador con alma de científico. En esta España trufada de talento, entusiasmada con una generación de jóvenes aunque sobradamente preparados, Rodri es el secreto mejor guardado del equipo de Luis Enrique. Mediocentro, interior o central. El orden de los factores no altera el producto. Poca polémica, mucho aplomo. Pocas prisas, mucho temple. Poco ruido, muchas nueces. Pocos titulares, mucho rendimiento. Pocos elogios, mucho fútbol. No enamora a primera vista, no cuenta para el periodismo de asador y tampoco es un ídolo para la comunidad "panenkita" porque no se llama "Rodrinho", ni "Rodrinson", ni "Rodrigovic". No le hace falta. En un deporte donde todo cambia, donde se pasa de cero a cien, donde un día eres monja y al siguiente puta, en un fútbol donde casi todo es mentira, Rodri es una verdad absoluta. Un protocolo de actuación que sublima las leyes de Maradona, Xavi, Cruyff y Valdano. Si el fútbol empieza en la cabeza, Rodri tiene un IKEA en la azotea.

Rubén Uría