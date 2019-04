¿Maradona se postula para ser dirigente y entrenador de Boca?

El Diez mandó un saludo a los hinchas del Xeneize por el cumpleaños 114 del club y aprovechó para avisar de sus intenciones a futuro.

Boca celebra este miércoles su aniversario número 114 y Diego Armando Maradona no se quiso perder la oportunidad de celebrarlo. Y de paso aprovechó para postularse para regresar al Xeneize como entrenador, pero también como dirigente.

“#Boca, sos el beso de mi mamá”, el saludo de Diego, que con #OrgulloXeneize lo vimos vestir la azul y oro. pic.twitter.com/PQwWHhwLBU — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 3 de abril de 2019

A través de un video difundido por las redes oficiales del club de la Ribera, el Diez les mandó un saludo a los hinchas, dijo que tras la final perdida contra River es "más de Boca que nunca" y deslizó: "Cuidado que en cualquier momento llego, muchachos. Yo no voy a echar a nadie, pero por ahí me meto adentro de la Comisión y después me pongo los cortos".

¿Estará en alguna lista para las elecciones de fin de año?