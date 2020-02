Maradona, contra la dirigencia de Boca: "No me tienen que hacer ningún recibimiento"

El Diego salió con los tapones de punta y dijo que no espera ningún gesto desde el Xeneize, aunque enseguida advirtió que "la calle dice otra cosa".

La polémica la encendió Jorge Ameal sin motivo aparente. La continuó Mario Pergolini y se extendió a La Bombonera, donde los hinchas clamaron su nombre con populares cantitos en el entretiempo del partido ante . Así, la dirigencia de un lado y los hinchas del otro pujan para resolver una pelea interna que se genera desde la política: cómo debe ser homenajeado Diego Maradona cuando visite a Boca en la última fecha de la Superliga.

Quien se refirió a la polémica fue el actor principal y no los de reparto. "Yo no creo que me tienen que hacer un gran recibimiento. No me interesa que me den una plaqueta, no me interesa que me reciban, total la calle dice otra cosa", expresó Pelusa en TyC Sports. "Yo no voy a recibir ningún regalo, voy como tecnico de Gimnasia y esperemos que hagamos un gran partido. Y si Boca pierde el campeonato, no será por nuestra culpa", agregó.

Además, le tiró un dardo a Juan Román Riquelme, con quien mantiene una pelea ya histórica desde la época de la Selección argentina: "No necesito que nadie me cuelgue una bandera, ni nada. Yo soy hincha del club, pero no renuncié nunca al seleccionado y no falté a ningún partido ni a ningún entrenamiento". "Quiero ver el palco, que le refaccioné todo, con fotos nuevas. Ahí va a estar toda mi familia", aclaró.