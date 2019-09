Maradona, a un paso de Gimnasia: "estamos en un 93%", afirma su abogado

La reunión del círculo íntimo de Diego fue positiva para los intereses de Gimnasia y el anuncio de su arribo es inminente.

La revolución Maradona está a detalles de ser realidad para Gimnasia La Plata. Este miércoles por la tarde se realizó la reunión del entorno de Diego y las probabilidades de que se concrete están en un "93%", según afirmó Matías Morla, uno de los tres participantes del cónclave junto al empresario e intermediario Christian Bragarnik y el propio Diez.

"Mañana a las 11 nos juntamos, pero estamos a un 80% de probabilidades de que sí. El que decide el futuro es Diego. Está muy conforme de dirigir en y está al tanto de lo que significa el club. Le gustan los desafíos", dijo, primero, el letrado que horas antes del encuentro había publicado un video donde reflejaba las ganas del astro. Y un rato después amplió ese porcentaje. "Diego Maradona tiene un 93% de chances de dirigir a Gimnasia", aseguró en charla con La Red.

Además, confirmó las ganas de Maradona de sumar a su cuerpo técnico a Gabriel Batistuta, aunque se manejan otras variantes.

Por el lado Tripero, quien habló es nada menos que Gabriel Pellegrino, presidente del club, quien fue por un porcentaje mayor: "decimos que es un 99% porque falta firmar el contrato, solo por eso no podemos decir que está cerrado", para luego mostrarse contento por la charla que tuvieron en la que reveló que "me dijo 'me encanta que me llame para dirigir, tranquilo que vamos a solucionar este presente' y no sé si podré superar ese momento". Y por último, confirmó uno de los trascendidos de la mañana, sobre la invitación para que Cristina Fernández de Kirchner asista al debut: "nos encantaría que esté presente, su madre amaba a este club".

El desenlace es inminente y mientras los hinchas del Lobo realizan una vigilia en la Catedral de la ciudad, a la espera de "Dios", todo indica que el jueves sería el Día D que le dará inicio a una historia de locura.